Corona-Regel-Verstoß: Polizei München schreitet bei Feiern ein

Am ersten Weihnachtsfeiertag erhielt die Polizei München nachmittags Hinweise, dass in einem Restaurant im Stadtteil Ludwigsvorstadt rund 100 Personen feierten und dabei gegen die aktuellen Infektionsschutzregeln verstießen.

Zehn Streifen kontrollierten daraufhin die Veranstaltung. Dabei stellten die Beamtinnen und Beamten fest, dass der Veranstalter von seinen Gästen keinen 2G-Nachweis verlangt hatte. 23 Personen hatten keinen oder einen ungenügenden Impfschutz. Sowohl der Gastgeber, als auch die 23 Personen wurden wegen Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz angezeigt. Das Restaurant wurde für den Rest des Tages geschlossen.

50 Gäste müssen Hochzeit verlassen

Am selben Tag wurde der Polizei bekannt, dass im Stadtteil Freimann in angemieteten Veranstaltungsräumlichkeiten eine Hochzeitsfeier stattfinden würde. Tatsächlich befanden sich 100 Personen vor Ort, die aber alle den 2G-Nachweis erbringen konnten. Allerdings sind seit dem 20. Dezember bei privaten Feiern nur noch höchstens 50 Personen erlaubt. Das Hochzeitspaar musste also etwa die Hälfte der Gäste nach Hause schicken.

Laut Polizei verhielten sich alle Beteiligten sehr kooperativ. Der Bräutigam und der Veranstalter wurden trotzdem wegen Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz angezeigt. Zur Überprüfung der infektionsschutzrechtlichen Bestimmungen waren mehrere Streifen und Kräfte der Einsatzhundertschaft im Einsatz.

In dem Zusammenhang erfuhren die Beamtinnen und Beamten von einer zweiten großen Hochzeitsfeier am Abend in denselben Räumlichkeiten. Nachdem die Polizei das Hochzeitspaar erreichen konnte, kamen nur 50 Gäste, alle mit dem erforderlichen 2G-Nachweis. Um 22 Uhr war die Feier vorbei, zu Anzeigen kam es in diesem Fall nicht.

Zum Überblick: Was Bund und Länder wegen Omikron beschlossen haben

Seniorin bei Unfall schwer verletzt

Insgesamt aber verliefen die Weihnachtsfeiertage für die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei bis zum Sonntagnachmittag in München relativ ruhig. Während die Polizei in der Landeshauptstadt an normalen Tagen zu 900 bis 1.000 Einsätzen ausrücken muss, waren es seit Heiligabend im Schnitt nur etwa die Hälfte.

Das Präsidium berichtet von wenigen Verkehrsunfällen, bei denen mehrere Personen leicht verletzt wurden. Eine 93-Jährige wurde am Samstag von einer Autofahrerin schwer verletzt, als sie – vermutlich bei Rot – mit ihrem Rollator eine Straße überqueren wollte.

Feuerwehr muss zahlreiche Wohnungen öffnen

Die Feuerwehr wurde zu 140 Einsätzen gerufen. In 54 Fällen ging es dabei um Wohnungsöffnungen, weil Angehörige in Sorge waren, dass sie die Bewohner nicht erreichen konnten. Wie die Branddirektion berichtet, konnte der Verbleib der nicht erreichbaren Personen in den meisten Fällen "glücklicherweise" geklärt werden.

"Löblich" erwähnt die Feuerwehr in ihrer Weihnachtsbilanz, dass nur wenige Einsätze durch den falschen Umgang mit Weihnachtsdekorationen, Christbäumen und Adventskränzen verursacht wurden.