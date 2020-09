Corona: Quarantäne und Schließungen in Kindergärten und Schulen

Wegen einigen Coronafällen mussten nun eine Schule und ein Kindergarten in Niederbayern geschlossen werden. Etliche Klassen und eine Kindergartengruppe sind in Quarantäne. Ein aktueller Überblick - er gilt ab Montag, 14. September.

Realschule Schöllnach geschlossen

Weil sich eine Zehntklässlerin an der Realschule in Schöllnach im Kreis Deggendorf mit Covid-19 infiziert hat, wird hier die gesamte Schule geschlossen. Da das Mädchen vergangene Woche regelmäßig mit dem Schulbus gekommen war, müssen nun alle Fahrschüler ermittelt werden, die Kontakt zu ihr hatten. Nach Angaben von Christian Bernreiter (CSU), dem zuständigen Landrat, sollen heute alle notwendigen Unterlagen mit den Kontakten der Schülerin vorliegen. Man wolle "auf Nummer sicher" gehen, erklärten Landrat und Schulleitung am Sonntag. Nach Auswertung aller Erkenntnisse wird das Gesundheitsamt über weitere Maßnahmen entscheiden. Der Präsenzunterricht werde wieder aufgenommen, sobald alle Fakten bekannt sind, hieß es.

Kindergarten in Saal an der Donau geschlossen

Der Kindergarten Fröhliche Heide in der Gemeinde Saal an der Donau (Lkr. Kelheim) schließt wegen eines Coronafalls im Umfeld einer Kindergarten-Mitarbeiterin. Wie die Gemeinde mitteilte, ist eine Person aus dem häuslichen Umfeld der Frau mit Covid-19 infiziert. Auf Empfehlung des Gesundheitsamtes müssen alle Kinder vorerst zuhause bleiben, um eine Weiterverbreitung des Virus zu verhindern. Sobald der Betrieb wiederaufgenommen wird, werden die Eltern zeitnah informiert.

Quarantäne für Klassen und eine Kindergartengruppe

In der Grundschule Garham (Lkr. Passau) müssen zwei Klassen samt Lehrkräfte in Quarantäne. Das teilte das Landratsamt mit. Zwei Schüler hatten sich mit Covid-19 infiziert und noch vergangene Woche am Unterricht teilgenommen, heißt es. Betroffen sind insgesamt 33 Kinder aus zwei Klassen und zwei Lehrkräfte.

Des Weiteren wurde bei einem Kind einer 2. Klasse an der Grundschule Feldkirchen (Lkr. Straubing-Bogen) Covid-19 diagnostiziert. Alle Mitschüler und die betroffene Lehrkraft müssen sich auch hier in häusliche Isolation begeben.

In einem Kindergarten der Stadt Bogen traten bei einem Kind Erkrankungssymptome auf - der Test auf Covid-19 war positiv. Noch ohne Erkrankungssymptome, aber in der mutmaßlich infektiösen Zeit, hatte das Kind noch die Kindertageseinrichtung besucht. Die betroffene Gruppe und die betroffenen Erzieher und Erzieherinnen befinden sich in Quarantäne.

Schulklassen-Quarantäne seit vergangener Woche

In Bischofsmais im Kreis Regen sind bereits seit vergangener Woche 23 Kinder einer Klasse und insgesamt vier Lehrkräfte von der Quarantäne betroffen. Auch eine dritte Klasse und deren Lehrerin in Pfarrkirchen im Kreis Rottal-Inn sind unter Quarantäne gesetzt worden.

Ebenso hatte sich in Freyung im Bayerischen Wald ein Schüler mit Covid-19 angesteckt. Dort gibt es laut Landratsamt aber keine Quarantänemaßnahmen an der Schule.