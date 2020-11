Corona-Quarantäne: Gebirgsjäger kommen aus der Mongolei zurück

Nach einem unfreiwilligen Corona-Aufenthalt sollen am Donnerstag 25 Gebirgsjäger aus Bad Reichenhall und Mittenwald nach Hause geflogen werden, und zwar von der Flugbereitschaft der Bundeswehr. Die Soldaten befanden sich mehrere Wochen in der Mongolei auf einer Ausbildungsmission für die dortigen Streitkräfte.

Ein Soldat hatte Corona - keiner durfte heim

Ursprünglich sollten die Soldaten der Gebirgsjägerbrigade 23 mit Sitz in Bad Reichenhall schon vor zwei Wochen nach Hause reisen. Allerdings hat ein positiver Corona-Test bei einem Soldaten dazu geführt, dass das ganze Ausbildungskommando zwei Wochen im Hotel in der mongolischen Hauptstadt Ulan Bator in Quarantäne musste.

Ausbildung in der Wüste Gobi

Die Gebirgsjäger bilden seit 2014 mongolische Soldaten im Rahmen ihres UN-Mandats in Afghanistan aus. Die Mongolen dienen dort in Afghanistan im Lager Mazar-I-Sharif überwiegend als Wachpersonal. Ein Sprecher der Gebirgsjäger in Mittenwald sagte dem BR, die Soldaten seien in diesem Jahr bereits das zweite Mal im Lager Tawan Tolgoi in der Wüste Gobi im Süden der Mongolei zur Ausbildung mongolischer Soldaten. Der Ausbildungsstützpunkt wird im Rahmen der UN-Mission Resolute Support betrieben. Sie ist die Folgemission des ISAF-Mandats der Vereinten Nationen in Afghanistan.

