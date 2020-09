Corona: Quarantäne für Schüler und Kita-Kinder im Werdenfels

Für viele Kinder und Jugendliche im Landkreis Garmisch-Partenkirchen war es ein kurzer Start in das neue Schuljahr: Kaum in der Schule oder im Kindergarten angekommen, mussten sie auch schon wieder in Quarantäne. Am Staffelsee-Gymnasium in Murnau ist eine Lehrerin positiv auf SARS-CoV-2 getestet worden, in Garmisch-Partenkirchen eine Erzieherin.

Lehrerin bislang ohne Symptome

Eine Reihentestung bei den Lehrkräften am Staffelsee-Gymnasium brachte das Ergebnis "leider erst am Donnerstag“, wie Direktor Josef Holzmann bedauert. Eine Lehrerin der 5. Klasse wurde positiv auf das Coronavirus getestet. 27 Kinder waren mit der Lehrerin zwei Tage im Klassenzimmer in unmittelbarem Kontakt - jetzt sind sie und ihre Lehrerin für zwei Wochen in Quarantäne.

Unterricht mit Mund-Nasen-Schutz

Am Staffelsee-Gymnasium hofft man nun, dass keine weiteren Fälle hinzukommen. Die Lehrerin hatte mit Mund-Nasen-Schutz unterrichtet. Bisher sind bei ihr keine Covid 19-typischen Krankheitsymptome aufgetreten.

Erzieherin kam krank zur Arbeit

Auch eine Erzieherin ist positiv getestet worden – sie arbeitet in einem Kindergarten in Garmisch-Partenkirchen und einer heilpädagogischen Tagesstätte in Farchant. Sie war trotz Halsschmerzen zur Arbeit gekommen. Zehn Erwachsene und zwölf Kinder hatten direkten Kontakt zu ihr, Auch sie befinden sich jetzt vorsorglich in Quarantäne.

Gesundheitsamt entscheidet nach weiteren Tests

Alle Betroffenen in Murnau und Garmisch-Partenkirchen sowie Farchant werden laut Gesundheitsamt jetzt zweimal auf Corona getestet, mit entsprechenden zeitlichen Abständen. Dann soll entschieden werden, ob es zu weiteren Maßnahmen in den Betreuungseinrichtungen und im Staffelsee-Gymnasium kommt.

