Corona: Quarantäne für Asyl-Gemeinschaftsunterkunft in Traunreut

Weil zwei Bewohner der Asylunterkunft in der Tachinger Straße in Traunreut positiv auf das Coronavirus getestet wurden, gab es am Karfreitag einen Großeinsatz von Polizei und Rettungskräften - "um auf alles vorbereitet zu sein", wie es hieß.

Die positiv getesteten wurden zusammen mit ihren Familien in eine Unterkunft des Landkreises verlegt und unter häusliche Quarantäne gestellt.

"Sehr kontaktfreudige Persönlichkeit"

Da einer der Erkrankten laut Landratsamt Traunstein eine "sehr kontaktfreudige Persönlichkeit besitzt und sehr aktiv in der Unterkunft unterwegs war" wurde die gesamte Einrichtung unter Quarantäne gestellt. Alle restlichen 184 Bewohner gelten als Erstkontakt, deshalb wurde für sie eine 14-tägige häusliche Isolation angeordnet. Die Quarantäne könnte die Bedingungen vor Ort noch verschärfen. Schon vor Wochen warnten Flüchtlingsorganisationen vor Ausgangssperren in Unterkünften.

Schutzkleidung und Maske erforderlich

Nach Angaben der Behörde ist damit ein Zutritt oder ein Aufenthalt in der Unterkunft nur zulässig für berechtigte Bewohner, für Mitarbeiter und Beschäftigte sowie für Dritte, die einen triftigen Grund dafür haben. Außerdem müssen Mitarbeiter und Beschäftigte sowie Dritte beim Betreten sowie während ihres Aufenthaltes in der Gemeinschaftsunterkunft Schutzkleidung und eine FFP2-Maske tragen.