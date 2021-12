Corona-Protestzug durch München: Mehrere Festnahmen

Eine Demonstration von Gegnern der aktuellen Corona-Politik hat am Abend in München noch ein Nachspiel gehabt: Die als stationäre Kundgebung auf der Ludwigstraße angemeldete Veranstaltung stand kurz vor dem offiziellen Ende, als sich ein Teil der Versammlung gesammelt auf den Weg machte.

Den insgesamt 400 eingesetzten Polizeikräften war es zunächst nicht möglich, dem nicht angemeldeten Demonstrationszug zu folgen. Die Teilnehmer zogen Parolen skandierend mit Fahnen und Transparenten trotz fließenden Verkehrs quer über Straßen und Plätze zum Stachus und von dort über die Sonnenstraße Richtung Sendlinger Tor.

Demonstranten weichen Polizei immer wieder aus

Das Katz- und Maus-Spiel mit der Polizei setzte sich in der Innenstadt fort. Um inzwischen aufgebauten Polizeisperren zu entgehen, bogen die Demonstranten spontan in Einkaufspassagen ab. Die Polizei versuchte wiederholt, vor den Zug zu kommen. Erst in der Sendlinger Straße gelang es den Einsatzkräften, den bis dahin aus noch knapp einhundert Personen bestehenden Zug zu stoppen.

Gegen 21 Uhr bot die Polizei an, vor Ort eine stationäre Veranstaltung anzumelden oder mit eingepackten Kundgebungsmitteln zu gehen. Daraufhin löste sich die unangemeldete Versammlung auf. Es kam zu mehreren Gewahrsam- und Festnahmen. Eine endgültige Bilanz zum Polizeieinsatz dürfte erst am Donnerstag vorliegen.