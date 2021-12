Corona-Protestzüge: Reaktionen auf die "laute Minderheit"

In sozialen Netzwerken wie Facebook bilden sich gerade verschiedene Gruppen: User schließen sich zusammen, um gegen geltende Corona-Maßnahmen zu protestieren. In den Gruppen werden Flyer gepostet, es wird zu sogenannten "Spaziergängen" aufgerufen. Die Gruppenmitglieder mobilisieren, verweisen auch auf den Messengerdienst Telegram, über den anonym ein weiterer Austausch stattfindet oder Videos oder Fotos von Protestzügen verbreitet werden. Vergangenes Wochenende fanden fast zeitgleich allein in Niederbayern sechs größere Protest-Aktionen statt, darunter in Deggendorf und Landshut.

Wie aber reagieren Behörden und Polizei auf die Proteste – gerade hinsichtlich des jüngsten, unangemeldeten Demonstrationszugs durch München, bei dem mehrere Personen festgenommen wurden? Oder hinsichtlich sichtbarer Radikalisierungstendenzen bei bei einem Fackelzug in Sachsen mit Morddrohungen gegen Politiker?

Polizei beobachtet Anti-Corona-Proteste

Ein Sprecher des Polizeipräsidium Niederbayern sagte, man beobachte Anti-Corona-Proteste sehr genau. Das Recht der Versammlungsfreiheit stehe jedem zu – jeder könne seinen Willen kundtun, auch jetzt. Nur: Die sogenannten "Spaziergänge" von Gegnern der Corona-Maßnahmen waren in Niederbayern nie angemeldet.

Von der Polizei heißt es, diese sogenannten "Spaziergänge" seien als Versammlungen einzuordnen. Dafür brauche es einen Versammlungsleiter, der dafür verantwortlich sei und die Aktion anmelde.

Straubing: Initiator droht Bußgeld

In Straubing ist bei der Polizei ein Hinweis auf einen mutmaßlichen Initiator des sogenannten "Spaziergangs" vom vergangenen Montag eingegangen. Die Stadt Straubing hat nun bestätigt, dass ein Ordnungswidrigkeitenverfahren geprüft werde. Ein Bußgeld drohe, weil die Protestaktion nicht angemeldet war.

Zwar heißt es von der Stadt, eine Demokratie müsse stark genug sein, auch kontroverse Diskussionen aushalten zu können. Aber diese demokratischen Rechte würden auch Pflichten beinhalten.

Passau: Demonstrationszüge nicht mehr zulässig

In der Stadt Passau sind sogenannte "Spaziergänge" künftig nicht mehr möglich: Die Stadt hat jetzt dazu eine Allgemeinverfügung erlassen. Demnach sind Versammlungen nur noch an einem bestimmten Ort erlaubt, Demonstrationszüge sind nicht mehr zugelassen. Ausnahmen können laut der Passauer Stadtverwaltung auf Antrag nur dann erteilt werden, wenn dies aus infektionsschutzrechtlicher Sicht vertretbar ist.

Gefährliche Proteststrukturen: Verschwörungstheorien und Systemsturz?

Jan Nowak von der mobilen Beratungsstelle gegen Rechtsextremismus in Niederbayern und der Oberpfalz beobachtet seit fast zwei Jahren die Proteste gegen Corona-Maßnahmen. Er hat Proteste oft direkt vor Ort beobachtet. Nowak sagt, es drängten jetzt neue Menschen in die Protestbewegung. Diese fühlten sich wegen neu erlassener Schutzmaßnahmen und der Diskussion um eine allgemeine Impfpflicht gegen Corona neu motiviert. Nowak sieht die Gefahr, dass sich nicht zum Extremismus geneigte Bürger mit gefährlichen Strukturen gemein machen:

"Es ist ein sehr verbreitetes Verschwörungsdenken, das häufig eine offene Flanke zum Antisemitismus hat. Es ist ein egozentrischer bis offen chauvinistischer Freiheitsbegriff. Das sind Phantasien von einem Systemsturz, einer Beseitigung der liberalen Demokratie und der Versuch, die vermeintlich Verantwortlichen dieser großen Verschwörung und ihre Handlanger in der Politik zur Rechenschaft zu ziehen." Jan Nowak, mobile Beratungsstelle gegen Rechtsextremismus Niederbayern/Oberpfalz

Nowak beobachtet bei den aktuellen Protesten gegen die Corona-Maßnahmen, dass Personen auf die Straße gehen, die eine generelle Impfpflicht für ein ungeeignetes Mittel halten. "Unsere Prognose ist: Wenn diese lang genug im Umfeld mit Verschwörungsdenken partizipieren, wenden sie sich entweder schnell ab oder verinnerlichen diese Inhalte."

Proteste: Laute Minderheit?

Derzeit gebe es ein "Demonstrations-Hopping": Personen nähmen an fünf verschiedenen Tagen in der Woche an fünf verschiedenen Protest-Aktionen teil, um den Eindruck einer größeren Masse zu erwecken, beobachtet Jan Nowak von der mobilen Beratungsstelle gegen Rechtsextremismus. Aber:

"Die Teilnehmer dieser Proteste fühlen sich und präsentieren sich als Stimme der schweigenden Mehrheit. Das ist falsch – genauso falsch, wie wenn Rechtsextreme bei Pegida 'Wir sind das Volk' schreien. Sie repräsentieren in beiden Fällen eine Minderheit. Das muss ihnen durch gesellschaftlichen Gegenwind klargemacht werden. Sie sind eben nur besonders laut, besonders aggressiv, deswegen wird ihnen überproportional viel Raum in der öffentlichen Auseinandersetzung eingeräumt." Jan Nowak, mobile Beratungsstelle gegen Rechtsextremismus Niederbayern/Oberpfalz

Inzwischen formiert sich Gegenprotest: Am Samstag sind unter anderem in Regensburg wieder Kundgebungen gegen Corona-Maßnahmen angekündigt – dagegen organisiert nun die "Initiative gegen Rechts" einen Gegenprotest. Nowak ist jedoch der Meinung, dass der Gegenwind künftig vor allem digital stattfinden werde, weil viele Menschen auf ihre Gesundheit achten und eben nicht auf die Straße gehen würden.