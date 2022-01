Corona-Proteste: Polizei warnt vor rechten Verschwörungstheorien

Die Polizei in Bamberg wehrt sich gegen Verschwörungstheorien im Zusammenhang mit ihrem Vorgehen bei Protesten gegen die Corona-Maßnahmen der Regierung. So würden vermehrt in sozialen Netzwerken Falschinformationen verbreitet, heißt es in einer Mitteilung der Polizei.

Verschwörungstheorie: Polizisten in zivil inszenieren Störungen

Zum Beispiel sei die Rede von zivilen Polizeibeamten, die eingesetzt würden um Störungen zu inszenieren und ein Einschreiten der Polizei zu rechtfertigen. Eine andere Verschwörungstheorie laute, dass die Polizeibeamte "Söldner" eines US-amerikanischen Großkonzerns seien.

Die Bamberger Polizei warnt vor solchen Theorien. "Das Narrativ, dass der Staat, seine Behörden und seine Beamten keine hoheitlichen Rechte ausüben dürfen, stammen aus der Rechtsextremen- und Reichsbürgerszene", erklärt Bambergs Polizeichef Thomas Schreiber. "Diese Verschwörungserzählung soll vor allem rechtfertigen, warum man sich nicht an staatliche Anordnungen halten muss und sich in letzter Konsequenz auch gewaltsam gegen die Polizei zur Wehr setzen darf oder sogar muss."

Polizei soll Gewalttäter in Versammlungen schleusen

Auch Erzählungen, wonach Gewalttäter in Versammlungen von der Polizei selbst eingesetzt würden, passten in dieses Bild, so Schreiber weiter: "Mit solchen Behauptungen wird versucht, der Polizei jede Legitimität abzusprechen. Wer so ein Weltbild hat, für den handelt die Polizei immer rechtswidrig."

Die Bamberger Polizei appelliert an Teilnehmende von Protesten der Corona-Maßnahmenkritiker, sich von solchem rechtsextremem und den Staat delegitimierendem Gedankengut deutlich zu distanzieren.

Polizei nimmt Mann bei Protestzug durch Bamberg fest

Auslöser für die jüngsten Verschwörungserzählungen in Bamberg sei laut Polizei möglicherweise die Festnahme eines Mannes während einer Demonstration am vergangenen Samstag. Der Mann habe sich geweigert, eine Maske zu tragen und sei daher von der Versammlung ausgeschlossen worden. Da er sich nicht freiwillig entfernen wollte und sich stattdessen auf die Fahrbahn gesetzt habe, hätten Polizeibeamte den Mann von der Straße tragen wollen. Hierbei habe er sich gegen die Maßnahmen gesperrt und sei vorläufig in Gewahrsam genommen worden.

Wiederholungstäter und der Polizei bekannt

Insbesondere in sozialen Netzwerken werde seitdem behauptet, dass es sich bei dem Mann um einen bezahlten Provokateur oder zivilen Polizeibeamten gehandelt habe. Tatsächlich sei der Mann jedoch aus der Region und der Polizei bekannt, teilt die Polizei mit. Er sei seit Beginn der Pandemie bereits mehrfach wegen Verstößen gegen Infektionsschutzmaßnahmen angezeigt worden und habe regelmäßig die Konfrontation mit der Polizei gesucht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen sei der Mann wieder auf freien Fuß gesetzt worden.