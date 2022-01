Corona-Proteste: Kaum Allgemeinverfügungen in Franken

Die größte Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen in Bayern seit Pandemiebeginn fand vor wenigen Wochen in Nürnberg statt. 12.000 Menschen gingen hier auf die Straße. An Montagen kommt es zudem häufig in ganz Franken – und auch darüber hinaus – immer wieder zu Protesten.

München nutzt Allgemeinverfügungen gegen Proteste

Vor allem in München und Schweinfurt ist es in der vergangenen Zeit dabei zu gewaltsamen Ausschreitungen gekommen. Als Konsequenz verhängen die Städte vermehrt Allgemeinverfügungen gegen unangemeldete Demonstrationen. Dadurch ist es möglich, Verstöße gegen das Versammlungsverbot zu ahnden.

Aus München hieß es dazu in einer Pressemitteilung Anfang des Monats, dass die Verfügung dazu diene, "einem Wildwuchs an in keiner Weise vertretbaren Demos mit zum Teil gewaltbereiten Teilnehmenden vorzubeugen, bei denen weder Mindestabstände eingehalten noch Mund-Nasen-Bedeckungen getragen werden". Bei Nichteinhaltung könne ein Bußgeld von bis zu 3.000 Euro verhängt werden.

Allgemeinverfügungen in Mittel- und Oberfranken

In Mittel- und Oberfranken gibt es kaum solche Verfügungen. Woran liegt das? Die Stadt Nürnberg erklärt auf Anfrage des Bayerischen Rundfunks, dass derartige Allgemeinverfügungen nur unter engen rechtlichen Voraussetzungen möglich seien. Dazu gehören demnach vor allem Erfahrungen mit dem Anmelder oder der Anmelderin der fraglichen Veranstaltung. Im Falle Münchens handelte es sich beispielsweise um Demonstrationen, die verharmlosend als "Spaziergänge" bezeichnet werden, die nicht bei den Behörden angemeldet wurden und gewaltvoll verliefen.

Es sei also nicht möglich, örtlich und zeitlich pauschale Allgemeinverfügungen "vorsichtshalber" zu erlassen, so die Stadt Nürnberg weiter. Erst gestern habe das Verwaltungsgericht München entschieden, dass präventive Verbote unverhältnismäßig seien.

Kaum unangemeldete Proteste in Mittel- und Oberfranken

Vor allem aber habe es mit Ausnahme der Demonstration vom 30. Dezember vergangenen Jahres keinen unangemeldeten Protest in Nürnberg gegeben, so die Stadt weiter. Ein ähnliches Bild zeichnet sich im Rest Mittelfrankens und Oberfrankens ab: So teilen sowohl die Stadt Bamberg als auch die Stadt Bayreuth dem BR mit, dass es bislang keinen einzigen unangemeldeten Corona-Protest in ihren Städten gegeben habe; somit seien die Demonstrationen vom Versammlungsrecht geschützt.

Ein Sprecher der Stadt Bayreuth erklärte, dass es in der Stadt seit Wochen Proteste und Gegenproteste gebe, aber alle seien ordnungsgemäß angemeldet worden, "so wie es das Demonstrationsrecht vorsieht". In Bayreuth wird anscheinend auch lange im Voraus geplant: Bis in den April hinein lägen der Stadt Demo-Anmeldungen vor.

Auch in Ansbach gab es laut dem Leiter des Rechtsreferats, Udo Kleinlein, keine unangemeldete Veranstaltung und damit keine Allgemeinverfügung. Alle Montagsdemos und 14-tägigen Samstagsdemos würden von derselben Person angemeldet, und das stets korrekt.

Unangemeldete Proteste in Fürth

Auch in Fürth ist bislang keine Allgemeinverfügung gegen unangemeldete Proteste ausgesprochen worden, teilt die Stadt dem Bayerischen Rundfunk auf Anfrage mit. Allerdings: Hier habe es bereits zwei unangemeldete Demonstrationen gegeben. Übereinstimmend seien die Behörden aber zu dem Schluss gekommen, dass die Bedingungen für eine Allgemeinverfügung nicht gegeben waren.

Was ist der richtige Umgang mit den Demonstrationen?

Wie in Zukunft gegen nicht angemeldete Demonstrationen mit Ausschreitungen vorgegangen wird, ist offen. Zwar hatte das Verwaltungsgerichts München den Eilantrag einer Bürgerin gegen aktuelle Allgemeinverfügungen der Landeshauptstadt München stattgegeben. Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof änderte aber am Abend die Entscheidung, da die Antragstellerin ihre Antragsbefugnis nicht dargelegt hatte. Eine inhaltliche Entscheidung zur Münchner Allgemeinverfügung ist damit laut Meldung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs aber nicht ergangen.

Baldige Allgemeinverfügung in Nürnberg ist möglich

In Nürnberg ist es aber möglich, dass bald eine Allgemeinverfügung kommt. Lange gab es keine Erfahrungen mit den Anmeldern der Proteste, was laut Stadt eine Voraussetzung ist. "Dies stellt sich natürlich mittlerweile aufgrund der Demonstration am 30.12.2021 anders dar", heißt es weiter. Grundsätzlich gilt aber: Derartige Verfügungen können nicht leichtfertig ausgesprochen werden und sind Einzelentscheidungen.