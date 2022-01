Corona-Proteste in Bayern: Weniger Teilnehmer als erwartet

Mehrere Tausend Menschen haben am Sonntag in Nürnberg und München gegen die Corona-Beschränkungen und eine mögliche Impfpflicht demonstriert. An beiden Orten kamen allerdings deutlich weniger Teilnehmer als erwartet. Zwischenfälle wurden von der Polizei nicht mitgeteilt.

Nürnberg: Rechtsextreme Aktivisten vor Ort

In Nürnberg hatte auch die Polizei mit einer fünfstelligen Zahl an Demonstranten gerechnet, letztlich sprach ein Polizeisprecher von 3.500 bis 4.000 Teilnehmern und Teilnehmerinnen. Die Polizei musste immer wieder auf die Maskenpflicht und den Mindestabstand hinweisen, weil Teilnehmer sich nicht an die Vorgaben hielten.

In Chatgruppen der Querdenken-Szene war im Vorfeld von rund 40.000 zu erwartenden Menschen die Rede. Obwohl der 17-Jährige, der die Veranstaltung angemeldet hat, auch über einen Akteur aus der rechtsextremen Szene für die Veranstaltung warb, distanzierte sich der 53-jährige Versammlungsleiter von "Rechts- und Linksextremismus".

Dabei war auch eine Gruppe von rund 20 Aktivisten der rechtsextremen Identitären Bewegung. Ansonsten handelte es sich um ein heterogenes Spektrum von Teilnehmern. Neben rechtsextremen Aktivisten fanden sich auch Teilnehmer mit Friedens- und "Freie Linke"-Fahnen.

Scharfe Kritik an Zeit und Ort

Die Protestveranstaltung wurde vor vielen Menschen scharf kritisiert. Denn die Demo fand am Volksfestplatz in unmittelbarer Nähe zum Reichsparteitagsgelände statt. Zudem war Sonntag der Jahrestag der Machtergreifung Adolf Hitlers: Am 30. Januar 1933 war Hitler von Reichspräsident Paul von Hindenburg zum Reichskanzler ernannt worden.

Auf Twitter kritisierten daher viele Nutzer den Ort und den Zeitpunkt. Der Schauspieler Marcus Mittermeier ("München Mord") schrieb am Sonntagmittag: "Querdenken ist da angekommen, wo sie hinwollen: heute Demo am Reichsparteitagsgelände. Am Jahrestag der Machtergreifung."