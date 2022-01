Corona-Proteste in München: Wenig Demonstranten, viel Polizei

Im Freistaat waren am Mittwoch nach Auskunft der Polizeipräsidien kaum Demonstranten gegen die Corona-Maßnahmen unterwegs. Vorfälle wurden zunächst keine bekannt.

Großaufgebot der Polizei in München

In München haben sich am Abend mehrere hundert Menschen zu Corona-Protesten in der Innenstadt eingefunden. Sie zogen zunächst in größeren Gruppen durch die Fußgängerzone. Die Polizei spricht allerdings von "weniger als einer Handvoll Gruppen mit jeweils maximal 30 Leuten". Am Odeonsplatz gab es eine Gegendemonstration.

Dennoch waren rund 1.000 Polizistinnen und Polizisten im Einsatz, weil am vergangenen Mittwoch rund 3.000 Menschen ohne entsprechende Anmeldung der Demonstration protestiert hatten und es zu mehreren Zwischenfällen gekommen war.

Inzwischen haben die Beamten die Versammlung aufgelöst, die Fußgängerzone mit Fahrzeugen abgeriegelt und nehmen die Personalien der verbleibenden Demonstranten auf. Dabei steht ein Bußgeld von bis zu 3.000 Euro im Raum.

Würzburg: 250 Corona-Protestler treffen auf Gegendemo

Mit rund 250 Teilnehmern versammelten sich demnach die meisten Maßnahmengegner in Würzburg, dort trafen sie auf rund 75 Gegendemonstranten.