Corona-Protest in München - OB Reiter: "Grenze überschritten"

Nach dem unangekündigten Corona-Protestzug am Mittwochabend in München, bei sich etwa 500 Teilnehmer ein Katz-und-Maus-Spiel mit der Polizei geliefert hatten, hat sich Oberbürgermeister Dieter Reiter am Donnerstag zu den Vorfällen in München und anderswo geäußert.

In einem schriftlichen Statement nannte Reiter die mutmaßlich geplanten Angriffe auf Politiker in Telegram-Gruppen "unerträglich". Wenn auf Demonstrationen Gewalt ausgeübt sowie der Holocaust verharmlost werde und Pläne gegen Wissenschaftler geschmiedet würden, dann sei damit "die Grenze legitimer Kritik überschritten", so Reiter. Weiter forderte der Oberbürgermeister die Münchner Bürger dazu auf, sich impfen zu lassen und an "derartigen Versammlungen" wie der am Mittwoch in München nicht teilzunehmen.

Gruppe veranstaltet Protestzug durch München

Rund 3.700 Menschen hatten am Mittwochabend in München gegen Corona-Maßnahmen demonstriert. Die Veranstaltung blieb weitgehend friedlich, bis sich kurz vor dem offiziellen Ende etwa 500 Teilnehmer gesammelt auf den Weg machten.

Die Gruppe zog laut Polizei Parolen skandierend mit Fahnen und Transparenten trotz fließenden Verkehrs quer über Straßen und Plätze zum Stachus und von dort über die Sonnenstraße Richtung Sendlinger Tor. Erst in der Sendlinger Straße gelang es den Einsatzkräften, den bis dahin aus noch knapp 50 Personen bestehenden Zug zu stoppen.

28 Demonstranten werden festgenommen

Die Bilanz der Polizei: 18 Personen wurden aufgrund erkennbarer Verstöße gegen die Maskenpflicht angezeigt. 28 Personen wurden wegen Beleidigungs- oder Körperverletzungsdelikten festgenommen. Ein Drohnenpilot, der sein Fluggerät über die Versammlungsfläche steuerte, wurde wegen eines Verstoßes gegen das Luftverkehrsgesetz angezeigt. Gegen den Versammlungsleiter wird wegen der Durchführung einer nicht angezeigten Versammlung ermittelt.