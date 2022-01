Corona-Protest in Coburg: Polizei kontrolliert Maskengebot kaum

Nach einem Protestzug von Corona-Maßnahmengegnern in Coburg am Montagabend wollen Polizei und Stadt über das weitere Vorgehen beraten. Rund 700 Protestierende liefen größtenteils ohne Maske durch die Stadt, obwohl in einer Allgemeinverfügung ein Maskengebot angeordnet worden war. In Mittel- und Oberfranken gab es bislang kaum solche Verfügungen.

Coburger Polizei geht deeskalierend vor

Die Polizei reagierte am Montag noch deeskalierend und ahndete die Ordnungswidrigkeiten nicht, wie Polizeisprecher Stefan Probst dem BR sagte: "Uns fehlten durch andere Einsätze in Bayern Kräfte der Bayerischen Bereitschaftspolizei". Aufgrund einer angemeldeten Demo aus dem linken Spektrum sei man deeskalierend vorgegangen und musste teilweise auch Straftaten verhindern, da beide Lager aneinandergeraten waren.

Maskengebot nicht durchgesetzt: Stadt ist verärgert

Für die Stadt Coburg war die Situation am Montag "höchst ärgerlich", wie Stadtsprecher Louay Yassin dem BR sagte: "Wenn wir eine Allgemeinverfügung erlassen, muss diese natürlich auch durchgesetzt werden." Die Polizei werde ihr Kräfteaufgebot überprüfen und mit der Stadt und dem Ordnungsamt das weitere Vorgehen besprechen, so Polizeisprecher Stefan Probst.

Allgemeinverfügung sah Maskengebot vor

Am Montagabend waren rund 700 Corona-Maßnahmengegner durch die Coburger Innenstadt gelaufen. Zudem versammelten sich am Marktplatz gut 100 Gegendemonstranten des linken Spektrums. Die Stadt Coburg hatte in der vergangenen Woche eine Allgemeinverfügung erlassen, die unter anderem das Tragen einer FFP2-Maske bei Demonstrationen vorsieht.

Stadt und Polizei prüfen Kräfteaufgebot bei Corona-Protesten

Die Stadt geht davon aus, dass die sogenannten "Spaziergänge" eigentlich Demonstrationen sind und somit angemeldet werden müssten. Anders als in Städten wie beispielsweise Kronach und Bamberg werden die Proteste in Coburg aber seit Wochen nicht bei der Stadt angemeldet. Sollte es am kommenden Montag erneut zu derartigen Veranstaltungen kommen, wollen Polizei und Stadt über das weitere Vorgehen beraten, heißt es aus dem Rathaus.