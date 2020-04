Corona: Präsident des Lehrerverbands reagiert auf User-Kritik

Der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, Heinz-Peter Meidinger, hat im BR-Gespräch auf die Kritik und Fragen von BR24-Usern reagiert.

Unter dem Artikel "Schule nach Ostern? Lehrerverband fordert klare Ansagen" hatten viele User Kritik an Meidingers Pläne und Ansichten geäußert und Verbesserungsvorschläge eingebracht.

Gedränge im Bus und auf dem Pausenhof?

So schrieb User "Cosi":

"Das Problem sind nicht nur die viel zu großen Klassen, sondern auch die Wege zur Schule. Auch schon vor Corona habe ich das Gedränge in Bussen und U-Bahnen gehasst. Selbst in Bussen, die am Flughafen zum Flugzeug fahren, stand man dichtgedrängt. Eigentlich widerstrebt mir das mit fremden Menschen wie ein Hering in der Tonne gedrängt zu werden. Das sollte man auch abschaffen, selbst wenn es einen Impfstoff gegen C-19 gibt. Das ist einfach erniedrigend als frei denkender Mensch."

Auf diesen Kritikpunkt antwortet Meidinger mit einer Forderung nach einer Corona-Hausordnung für jede Schule mit gestaffelten Bus- und Pausenzeiten. Der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes ist davon überzeugt, dass der Abstand in den Klassenzimmern eingehalten werden kann - mit halbierten Klassen. Die größte Herausforderung aber seien die Pausenhöfe, die engen Schulgänge und die Schulwegbeförderung in Bussen – damit gibt er den Usern von BR24 Recht.

Wie Meidinger sagt, habe er aber Angebote von Busunternehmen bekommen, die ihre Kapazitäten erhöhen könnten, da viele Busreisen wegfallen. Meidinger schlägt vor, dass die Kinder gestaffelt zur Schule zu fahren: um 8.00 Uhr, um 08.20 und um 09.15 Uhr. So könnte er sich auch die Pausen vorstellen – nicht alle Schüler zur gleichen Zeit im Pausenhof.

Meidinger schlägt "Corona-Hausordnung" vor

Der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes hält zudem eine Corona-Hausordnung für jede Schule für sinnvoll, in der diese Pausenzeiten und alle anderen Regeln festgehalten werden. "Da braucht es einen ganzen Tag, wo man die Schüler darauf einstellt mit den neuen Maßnahmen und Regeln. Dass man ihnen klar macht: Sie haben Verantwortung nicht nur für ihre eigene Gesundheit, sondern auch für die der anderen."

Bei Verstößen gegen diese Regeln müsse man den Schülern klar machen, dass es sich hierbei nicht um "normale Regelverstöße" handle – die Gesundheit anderer werde damit aufs Spiel gesetzt. "Als Schulleiter würde ich mir diese Schüler persönlich herholen."

Sorge um Hygienestandards

Viele User äußerten ihre Sorgen, die Hygienestandards könnten nicht eingehalten werden. So auch Userin "Andrea78":

"Sind die Lehrer nun die neuen Versuchskaninchen? Lächerlich sich vorzustellen, dass Schüler Abstand halten und Mundschutz tragen. Und wer stellt diesen? Und werden Desinfektionsmittel etc. zur Verfügung gestellt für alle in den Schulen? Da lob ich mir doch Österreich, das wenigstens mit Hirn und Verstand an die Sache ran geht."

Dazu sagt Meidinger, dass für den Gesundheitsschutz an den Schulen die Schulträger, wie Stadt oder Landkreis, zuständig seien. So habe Meidinger beispielsweise von der Stadt Deggendorf das Angebot bekommen, dass die Gymnasien im Landkreis Deggendorf mit Mund- und Nasenmasken ausgestattet werden.

"Ich würde mir schon wünschen, dass - selbst wenn es keine Pflicht für Atemschutzmasken gibt - die Schulen genügend Masken erhalten. Am Pausenhof wäre es sinnvoll, nur mit Masken rauszugehen." Im Klassenzimmer müsste der Abstand reichen, ohne Atemschutzmasken – aber die Risikogruppen könnten sie auf freiwilliger Basis tragen.

Genügend Waschbecken?

User "Ganzbaf" schreibt dazu:

"Die Vorstellung, dass in Grundschulen ein Unterricht mit Mindestabstand einzuhalten ist, ist absurd. Hygienestandards sind nicht einzuhalten, weil die WCs und Waschmöglichkeiten das (leider) gar nicht hergeben. Kinder, die für die Problematik sensibilisiert sind, werden Ängste entwickeln, weil sie die gelernten Regeln auf dem Schulweg und in der Schule nicht werden umsetzen können. Wir dürfen unsere Kinder nicht gefährden. Wir dürfen sie nicht einem 'Alltag' im öffentlichen Raum aussetzen, dem sie nicht gewachsen sind."

Heinz-Peter Meidinger entgegnet auf diesen Einwand, dass es eine Reihe an weiteren Maßnahmen in Sachen Hygiene bräuchte. So müssten Toiletten nacheinander benutzt, Desinfektionsspender aufgestellt, die Kinder alle zwei Stunden zum Händewaschen geschickt und kürzere Reinigungszyklen der Klassenzimmer angeordnet werden.

Gesundheit das wichtigste Gut

Zu dem User-Vorwurf, Lehrer hätten Angst davor, sich zu infizieren, obwohl viele andere Arbeitnehmer in Zeiten von Corona die ganze Zeit arbeiten, meint Meidinger: "Es ist verständlich, dass alle Angst haben um ihre Gesundheit. Bei den Lehrkräften kommt hinzu, dass die Ansteckungsgefahr in den verschiedenen Klassenzimmer mit verschiedenen Schülern am Tag höher ist als in einem Betrieb." Meidinger plädiert dafür, Lehrkräfte über 60 Jahre sowie Lehrer und Schüler mit Vorerkrankungen zuhause zu lassen. Auch spiele die Gesundheit von Schülereltern eine große Rolle.