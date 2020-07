Corona-Prämien-Petition durch Klinikmitarbeiter an Fürths OB

Die Petition der Gewerkschaft Verdi für eine Corona-Prämie hatten fast 1.000 Beschäftigte am Klinikum Fürth unterschrieben. Eine rund 20-köpfige Delegation überbrachte die Unterschriftenliste für eine Prämie für alle Klinikbeschäftigten im Rahmen der heutigen Stadtratssitzung in der Fürther Stadthalle.

Prämie soll für alle Beschäftigten am Klinikum sein

Die Petition ist an den Vorstand des Klinikums Peter Krappmann und an Fürths Oberbürgermeister Jung gerichtet. In der Petition heißt es, dass die von der bayerischen Staatsregierung eingerichtete Prämie nur einen ersten Schritt einer ernsthaften materiellen Anerkennung darstelle. Allerdings handelt es sich dabei nur um eine Einmalzahlung, die allein auf Pflegekräfte beschränkt sei. Das sei, so heißt es weiter, nicht gerecht. Da die Arbeit im Krankenhaus Teamarbeit sei, forderten Verdi und der Personalrat des Klinikums den Vorstand und den Oberbürgermeister Jung in einem offenen Brief Ende April auf, allen Beschäftigten am Klinikum, auch den Azubis, eine Corona-Prämie von 3 x 500,- Euro zu zahlen.

KAV als vorgeschobenes Argument

Da von der Stadtkämmerei auf dieses Schreiben zur Antwort kam, dass die Prämie mit dem Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV) abzustimmen sei, befürchten die Geschwerkschafter, dass die Prämie nicht ausgezahlt werde. Dabei sei diese Abstimmung nicht nötig, so Verdi. Mit der Übergabe der Unterschriften im Rahmen der Stadtratssitzung erhoffen sich die Initiatoren auch Unterstützung von Seiten der Stadtratsmitglieder.