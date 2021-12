Corona-positiv: Zweijähriges Kind stirbt in Passau

In Passau ist erstmals ein Kind an beziehungsweise in Verbindung mit Corona gestorben. Wie die Stadt mitteilte, handelte es sich um einen zwei Jahre alten Jungen.

"Ein dramatischer, schicksalhafter Einzelfall"

Auf Anfrage des Bayerischen Rundfunks bestätigte auch Matthias Keller, der Ärztliche Direktor der Kinderklinik Passau, den Vorfall, dass ein zweijähriger Junge am vergangenen Wochenende mit einem positiven Corona-Testergebnis verstorben sei.

"Unsere Gedanken und unser Mitgefühl sind bei den Eltern und der gesamten Familie. Es handelt sich um einen dramatischen, schicksalhaften und schrecklichen Einzelfall." Matthias Keller, der Ärztliche Direktor der Kinderklinik Passau

Weitere medizinische Details könne man - auch mit Rücksichtnahme auf die trauernde Familie - nicht mitteilen. Über die Umstände beziehungsweise über etwaige Vorerkrankungen ist deshalb nichts bekannt.

Sieben-Tage-Inzidenz stagniert

Insgesamt sind in der Stadt Passau im November fünf Personen an Corona gestorben. Neben dem Kind handelt es sich um Personen im Alter zwischen 62 und 83 Jahren. Die Sieben-Tage-Inzidenz stagniert seit einigen Tagen zwischen 500 und 600 und liegt aktuell bei 541,8. Die Impfquote (Zweitimpfung) ist mit 87,69 Prozent auf relativ hohem Niveau, bewegt sich aber nur langsam weiter nach oben.

Das Impfzentrum in der Messestraße (X-Point-Halle) hat mittlerweile sieben Tage in der Woche geöffnet. Ohne Anmeldung wird dort allerdings nur am Donnerstag gespritzt.