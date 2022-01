Söders Corona-Politik: Neuer Sound - aber auch ein Kurswechsel?

Die Echternacher Springprozession gilt als Inbegriff der Orientierungslosigkeit. In diesem Sinn hat jetzt auch Bayerns Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU) die luxemburgische Tradition erwähnt, um die Corona-Politik der Staatsregierung zu erklären. "Weder Verschärfungen noch Lockerungen" habe das Kabinett beschlossen. Warum? Zu viele offene Fragen zu Omikron. Vor allem, ob die Belegung der Intensivstationen weiter sinken wird - trotz steigender Inzidenzen.

Keine "Echternacher Springprozession"

Je nachdem, müssten Änderungen an den Corona-Auflagen womöglich bald schon wieder zurückgedreht werden. Das will die Staatsregierung vermeiden: Man dürfe "nicht eine Echternacher Springprozession provozieren", sagte der CSU-Politiker nach der Sitzung des Kabinetts.

Daran ist zweierlei interessant. Erstens, dass es schon wieder Herrmann obliegt, die Öffentlichkeit über die Kabinettssitzung zu informieren. Von Markus Söder ist weit und breit nichts zu sehen. One-Man-Show Staatsregierung? Im Moment jedenfalls kann Söder den Vorwurf gut widerlegen, auf den ersten Blick jedenfalls. Zweitens ist interessant, dass der Echternacher Springprozession wieder mal Unrecht getan wird: Sie ist nämlich in Wirklichkeit alles andere als orientierungslos, sondern führt geradewegs und zuverlässig zum Grab des heiligen Willibrord.

Lockerungen nächste Woche?

Der Weg der Staatsregierung ist weniger klar. Lockerungen für die Kultur zum Beispiel waren mehrfach in Aussicht gestellt worden, zuletzt von Kunstminister Bernd Sibler (CSU). Für Theater und Kinos gelten in Bayern Maskenpflicht, eine 25-Prozent-Grenze bei der Publikumsauslastung sowie 2G plus, insgesamt also deutlich schärfere Regeln als für die Gastronomie. Nicht nur in der Kulturbranche erzeugte das Unverständnis. Nun aber wieder nichts, außer einer weiteren Andeutung: "Wenn es die Lage nächste Woche erlaubt", könnte die Publikums-Obergrenze dann auf 50 Prozent steigen, sagte Staatskanzleichef Herrmann.

"Etwas unklare Lage"

Er hat zweifellos Recht, wenn er auf die derzeit "etwas unklare Lage" verweist. Steigende Inzidenzen, zugleich weniger Intensivpatienten – das weckt Hoffnungen. Der Berliner Virologe Christian Drosten nennt den eher milden Verlauf von Omikron "eine Chance", aus dem Krisenmodus herauszukommen. Und schickt hinterher: "breite Immunität vorausgesetzt". Was soll man damit anfangen, als krisenmanagender Politiker?

"Team Augenmaß"

Andererseits hat Markus Söder ja gerade angekündigt, die Corona-Lage künftig nicht mehr "nur medizinisch und virologisch zu betrachten". Man müsse auf die "gesellschaftliche und soziale Komponente stärker achten". Seine Mitgliedschaft im "Team Vorsicht" ergänzte der CSU-Chef durch eine im "Team Augenmaß".

Spötter könnten darauf hinweisen, dass auf sein Augenmaß vertrauen muss, wer sich auf die Zahlen seines Landesgesundheitsamtes nicht verlassen kann. Darauf verzichtete die FDP, die ansonsten in der Angelegenheit sehr engagiert ist: Denn durch die auch von Söder verwendeten LGL-Zahlen schien die Inzidenz der Ungeimpften noch deutlich höher zu sein, als sie tatsächlich war.

"Volkspartei für alle, nicht nur die Geimpften"

Verbirgt sich in Söders Worten nun ein neuer Kurs, ein Sinneswandel? Nicht wenige wollen Söder so verstehen, zumal in der CSU. Söder hat in letzter Zeit viele Gespräche geführt, tief in seine Partei hineingehorcht. Was er hörte, hat ihn offenbar beeindruckt, wenn nicht erschreckt. Dass es Unmut gab wegen seines Corona-Kurses, war ja bekannt. Aber dass die CSU Austritte "in ganz Bayern" verzeichnet, wie ein Landtagsabgeordneter erzählt? Dass "der Widerstand an der Basis brutal" ist?

Unvergessen ist in der Partei auch Söders Spruch von der "Pandemie der Ungeimpften". Dem Abgeordneten, der daran erinnert, geht es keineswegs um die Frage, ob Söder damit Recht oder Unrecht hatte. Entscheidend ist für ihn der ausgrenzende Nebenton des Spruches. "Wir sind eine Volkspartei für alle, nicht nur die Geimpften", sagt der Abgeordnete.

Also, neuer Kurs? Von seiner Forderung nach einer allgemeinen Impflicht rückt Söder bisher nicht ab. Mögen andere wie der Ethikrat plötzlich hadern – den CSU-Chef beeindruckt das nicht. Fakt ist auch, dass Söder schon immer für sich beanspruchte, seine Krisenpolitik nie allein am Rat der Virologen auszurichten. Zwar prägte er nach einer Ministerpräsidentenkonferenz im Herbst 2020 den Spruch vom "Team Vorsicht und Umsicht", das sich durchgesetzt habe. Aber ziemlich genau zur selben Zeit gab er zu Protokoll, die Corona-Auflagen müssten stets "sinnvoll und verhältnismäßig" sein. Möglich, dass Söder damit lediglich den rechtlichen Leitlinien Respekt zollte: Alle Corona-Maßnahmen müssen unter anderem verhältnismäßig sein. So oder so zeigt es, dass Söder sich schon damals gegen das Image des Corona-Hardliners stemmte.

Frühere Entspannungspolitik

Noch zwei Beispiele für Söders bisherige Corona-Entspannungspolitik: Im Spätsommer 2021 begegnete der Ministerpräsident den Warnungen vor einer vierten Welle mit reichlich Augenmaß, konkreter: mit Abwarten. Bundestagswahlkampf und allgemeiner Regelüberdruss ließen vorausschauende Alltagsauflagen nicht opportun erscheinen. Im Oktober schließlich durften sogar Clubs und Discos in Bayern öffnen, jedenfalls kurzzeitig, obwohl die Sieben-Tage-Inzidenz zuvor schon wieder gestiegen war.

Es ist also kein Neuland für ihn, wenn Söder nun dem "Team Augenmaß" beitritt. Aber ein neuer Sound ist es allemal. Wie kaum ein anderer versteht es Söder, seine Politik in Schlagworte zu packen. Vor jeder Pressekonferenz, fast jedem Auftritt überlegt er sich ein, zwei griffige Formulierungen für seine Kernbotschaften. "Team Augenmaß" ist so ein Schlagwort. Wenn es Erwartungen weckt, hat es seinen Zweck erfüllt. Ein grundlegender Kurswechsel verbirgt sich dahinter nicht.