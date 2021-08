Corona: Polarisiert die Krise ähnlich wie die WAA?

Nicht alle sind in der Corona-Krise einer Meinung, vor allem wenn es um das Thema Impfen geht. In einigen Familien und unter Freunden führt das oft zu Auseinandersetzungen. Ehemalige Widerstandsaktivisten der atomaren Wiederaufarbeitungsanlage Wackersdorf sehen Parallelen. Sie erinnern sich nur zu gut an die Zeit, als Meinungsverschiedenheiten in Sachen WAA Freundschaften und Familien spalteten.

Atomkraftgegner: Pfarrer erhielt Morddrohungen

Dass sich die drei WAA-Widerstandsaktivisten Brigitte Hese aus Weiden, der katholische Pfarrer Andreas Schlagenhaufer aus Regenstauf und Wolfgang Nowak aus Schwandorf gegen die Errichtung der WAA im oberpfälzischen Wackersdorf engagierten, fand in den 1980er Jahren nicht jeder gut. Schlagenhaufer erhielt Morddrohungen, riskierte sein Priesteramt. Sein Vater und er gerieten damals regelmäßig aneinander. Auch heute hören die Streitigkeiten in der Familie nicht auf - diesmal aber geht es um Corona. "Und wenn dann mal Groß und Klein beieinander sind, dann kommt das Thema auf den Tisch und dann kracht's", erzählt der Pfarrer.

Ehemalige Aktivistin: "Wir waren damals die Exoten"

Brigitte Hese erging es damals nicht anders. Zwar spaltete die WAA bei ihr keine Familien, dafür gingen langjährige Freundschaften in die Brüche, erzählt sie: "Wir haben halt Leute gesucht, die dann die Flugblätter austeilen und in die Briefkästen stecken. Und da haben wir dann auch ein befreundetes Ehepaar angesprochen und die haben es nicht gemacht. Die haben gesagt, sie machen das nicht. Und irgendwo war dann der Knick drin." Zwar spreche man noch miteinander, die Freundschaft wäre aber ab diesem Zeitpunkt zu Ende gewesen, erzählt Hese. "Da waren wir die Exoten."

Parallelen: WAA-Zeit und Corona-Krise

Aber nicht nur Freunde, die anders dachten, wurde gemieden. Unterschiedliche Ansichten spalteten damals in so gut wie allen Bereichen die Gesellschaft. Wolfgang Nowak sieht hier Parallelen zu heute. Auch in der WAA-Zeit habe es zwei Pole gegeben, die "bitterböse" diskutiert hätten. "Und dann hat man schon eingeteilt: das ist mein Freund, das ist nicht mein Freund. Radikale haben gesagt: bei WAA-Befürwortern kaufen wir nicht mehr ein. Oder in der Eisdiele - wenn es ein gutes Eis gab, das habe ich dann zurückgestellt", erzählt Nowak.

Tabuthema "WAA" bei Familienfesten

Dass dadurch gute Freundschaften zerbrachen, ist zwar laut dem ehemaligen Widerstandsaktivisten sehr schade, man habe dadurch aber neue, "vielleicht bessere" gewonnen. "Die anderen sind heute immer noch die Gestrigen, die sagen 'Strauß vor' und die haben das noch nicht geschnallt. Ich gehe ihnen aber nicht mehr aus dem Weg", so Nowak.

Bei Familienfeiern wie Hochzeiten oder Geburtstagen wurde das Thema WAA ausgespart, erzählen die drei Widerstandsaktivisten, "weil es war sofort der Teufel los, und der ganze Geburtstag wäre gefährdet gewesen".