Corona-Podcast: Warum unser Gehirn Verschwörungstheorien liebt

Den Podcast "Corona in Bayern" finden Sie hier. Er ist wochentags ab ca. 17.00 Uhr abrufbar im BAYERN 1-Podcastcenter und auch auf BAYERN1.de, in der BR24 App und überall, wo es Podcasts gibt.

Warum glauben die das nur?

An Corona, so behaupten gängige Verschwörungstheorien, sei keinesfalls die Natur schuld. Es handele sich vielmehr um eine Weltverschwörung, hinter der wahlweise Angela Merkel, Bill Gates oder die chinesische Regierung stecken.

So weit, so krud. Aber: Es sind nicht nur Spinner, die an Verschwörungstheorien glauben. Auch durchaus reflektierte Menschen sind anfällig dafür - doch warum?

Geschichten von Antihelden und Abgründen: Spielwiese für die eigenen Ängste

Weil wir so gestrickt seien, erzählt Psychologe Pablo Hagemeyer im heutigen Podcast "Corona in Bayern". Unser Gehirn liebt laut Doc Pablo spannende Geschichten, sei deren Reiz fast machtlos ausgeliefert - und stricke sie auch gerne weiter. Suchtfutter fürs Gehirn also, und dazu noch hochansteckend seien die paranoiden Geschichten, und böten praktischerweise auch eine Projektionsfläche für eigene Ängste. Wenn aus Ängsten dann Aggression entstehe, werde es allerdings gefährlich.

Zurück zur Normalität für Zootiere: Hellabrunn öffnet wieder

Solche Probleme haben Tiere nicht - doch auch ihre Welt stand in den letzten Wochen Kopf. Zu sehen war das etwa im Tierpark Hellabrunn. Direktor Rasem Baban erzählt Thorsten Otto, wie welche Tiere auf die ungewohnte Ruhe reagierten und was wir von ihnen lernen könnten.