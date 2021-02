Corona-Pilotprojekt: Arztpraxen im Berchtesgadener Land impfen

Im Berchtesgadener Land gibt es seit dem Wochenende ein Pilotprojekt bei den Corona-Impfungen. Erstmals wurden in zwei Hausarztpraxen im südlichen Landkreis Personen gegen Covid-19 geimpft. Insgesamt 132 Impfdosen haben mobile Teams vom Impfzentrum in der Gemeinde Ainring/Mitterfelden an die beiden Hausärztepraxen verteilt.

Mit dem Pilotprojekt soll es für Über-80-Jährige mit eingeschränkter Mobilität leichter werden, geimpft zu werden. Bisher war eine Impfung für Menschen, die nicht in einer stationären Pflegeeinrichtung leben, nur direkt im Impfzentrum in Ainring möglich. Dadurch mussten gerade Menschen aus den Gemeinden in den Randgebieten das Landkreises eine längere Fahrt auf sich nehmen.

Leichterer Zugang und bessere Verteilung von Corona-Impfstoff

Eine Impfung in den Arztpraxen soll den Zugang für Patienten im gesamten Landkreis erleichtern. Außerdem soll es dadurch möglich sein, den Impfstoff besser zu verteilen.

Das wird laut Landratsamt wichtig, wenn in den kommenden Wochen die Mengen an Impfstoff steigen. Inzwischen haben sich weitere Praxen aus anderen Teilen des Landkreises gemeldet, die in das Projekt integriert werden möchten.