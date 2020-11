Corona-Pflegekräfte: Ehrenamtliche laut Heimen keine gute Lösung

Corona hat die Personalnot in den Alten- und Pflegeheimen noch einmal deutlich verschärft. Und weil es mehr und mehr an Pflegekräften fehlt, sucht die Stadt München deshalb nach freiwilligen, ehrenamtlichen Hilfspflegern. Die Träger von Alten- und Pflegeheimen sind davon jedoch wenig begeistert.

Zu viele Covid-Infektionen: Reduzierung der Leistungen

Mit ihren 27 Alten- und Pflegeheimen ist die Caritas München einer der größten Träger in der Landeshauptstadt. Rund 3.000 Mitarbeiter sind dort beschäftigt. Darum konnte dort in der Vergangenheit im Bedarfsfall auch oft umgeschichtet werden, wenn es in einzelnen Heimen wegen Corona zu Personalengpässen kam.

Doch langsam aber sicher ist eine Grenze erreicht, sagt Doris Schneider, Geschäftsführerin der Altenheime bei der Caritas München. Corona drücke förmlich in die Häuser hinein. Das Infektionsgeschehen sei oft nicht mehr nachzuvollziehen. Wegen diverser Quarantänemaßnahmen fallen relativ viele Mitarbeiter aus.

Schneider: Bewohnern droht Vereinsamung

Zwar sei die medizinische Betreuung der Senioren sichergestellt, aber bei der Alltagsbegleitung müsse bald eingespart werden. Diese Entscheidung fällt bei der Caritas keinem leicht, Schneider befürchtet eine Vereinsamung bei einzelnen Heimbewohnern. Es sei jedoch die blanke Personalnot, die diese Entscheidung herbeiführe.

Angespannte Lage auch beim Münchenstift

Neun Alten- und Pflegeheime betreibt der städtische Träger "Münchenstift" in der Landeshauptstadt. Leistungseinschränkungen gäbe es hier zwar noch nicht, aber Notfallpläne existieren bereits, sagt Geschäftsführer Siegfried Benker. Zudem klagt er darüber, dass die notwendigen Hygienemaßnahmen und Corona-Tests zusätzlich medizinisch geschultes Fachpersonal binden würden, das an anderer Stelle gebraucht würde.

Ehrenamtliche sind für Heime keine Lösung

Auch die Stadt München registriert, dass sich die Lage zuspitzt und hat sich deswegen mit einer Email an alle Menschen gewandt, die sich bereits im Frühjahr als freiwillige Helfer in Alten- und Pflegeheimen zur Verfügung gestellt haben. Wie das zuständige Referat für Gesundheit und Umwelt auf BR-Anfrage mitteilt, wurden diese Woche auch schon freiwillige Helfer an einzelne Pflegeheime im Raum München vermittelt.

Bei Caritas und Münchenstift ist man jedoch skeptisch, ob der Aufruf sinnvoll ist. Die Helfer müssten dann von bereits überlasteten Pflegefachkräften eingelernt werden, dass sei kaum zu schaffen.

Einrichtungen wollen Unterstützung durch MDK

Der Vorschlag von Caritas und Münchenstift, um Pflegende in Altenheimen zu entlasten, hat drei Buchstaben: MDK. Der Medizinische Dienst der Krankenkassen führt in normalen Zeiten Qualitätsuntersuchungen in den Alten- und Pflegeheimen durch, doch diese Prüfungen sind derzeit ausgesetzt. Da die Fachkräfte des MDK sich in den Häusern bestens auskennen, so Doris Schneider von der Caritas, könnten diese die Pflegefachkräfte bei der Durchführung von Schnelltests und bei Pflegeleistungen entlasten.

Keine Einigkeit zwischen Bayern und Bund

Bereits während der ersten Pandemie-Welle habe der MDK helfend zur Seite gestanden. Das Bayerische Gesundheitsministerium entgegnet auf BR-Anfrage, dass der MDK in epidemischen Lagen grundsätzlich unterstützend tätig werden könne und weiter wörtlich: "Bayern fordert vom Bund, dieses Mittel stärker zu nutzen und Kräfte des Medizinischen Dienstes wieder einsetzen zu können." Nach acht Monaten Pandemie hat man anscheinend noch keine gemeinsame Lösung gefunden.