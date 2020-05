Corona-Pfingsten in Bayern: Die Ausflugs-Tipps der BR-Redaktion

Über ganz Bayern verteilt hat der Bayerische Rundfunk seine Korrespondenten sitzen. Von Mainfranken bis an die Alpen, von Schwaben bis nach Ostbayern. Was normalerweise dazu beiträgt, Sie mit Informationen von vor Ort zu versorgen, soll Ihnen nun auch am anstehenden Pfingstwochenende und den Schulferien danach helfen.

Unsere Mitarbeiter in den Regierungsbezirken haben einige Tipps herausgesucht, zu denen Ausflüge lohnen – und bei denen (Corona gibt es ja immer noch) nicht unbedingt Massenaufläufe zu erwarten sind. Etwa die historische Papiermühle in Homburg im unterfränkischen Landkreis Main-Spessart oder der Wanderweg Haldertobel bei Gunzesried in Schwaben.

Entdecken Sie die Karte aber am besten selbst. Jeder der bunten Punkte zeigt eine Sehenswürdigkeit an. Berühren Sie den Punkt mit Finger oder Maus, gibt es mehr Informationen. An der rechten Seite können Sie über das "+"- und "-"-Symbol die Karte vergrößern.