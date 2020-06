Corona-Pause: Reisebusunternehmen legen bald wieder los

Beim Busunternehmen Nussbaum in Biburg bei Augsburg bimmelt das Telefon nahezu pausenlos. Chefin Katja Fleiner hat alle Hände voll zu tun. "Die Leute wollen wieder verreisen, nach der langen Zeit, in der sie daheim waren", freut sich Fleiner. Sie führt das Familienunternehmen in dritter Generation zusammen mit ihrem Bruder Markus. Besonders begehrt sind seiner Beobachtung nach jetzt die Nahziele: Tagesausflüge oder Kurzurlaube, Weintrinken in der Wachau oder ein Strandbesuch an der Nordsee.

Busunternehmen: Kurzarbeit während der Corona-Krise

Die Fleiners sind erleichtert, dass sie bald wieder Busreisen anbieten dürfen. Die letzten Wochen seien wahnsinnig hart gewesen, berichtet Markus Fleiner. Die Busfahrer waren größtenteils in Kurzarbeit, kleinere Fahrten und Schulbusverkehr brachten wenigstens ein bisschen Arbeit.

"Wir hatten keinen Cent Umsatz im Reiseverkehr!" Markus Fleiner, Busunternehmer

In der kommenden Woche läuft das Geschäft mit den Busreisen wieder an. Hinter den Kulissen laufen die Vorbereitungen schon lange. Jede einzelne Fahrt ist mit deutlich mehr Aufwand verbunden. Das liegt laut Markus Fleiner daran, dass in jedem Land andere Corona-Verordnungen und Hygiene-Bestimmungen gelten. Wegen des Föderalismus sind auch in Deutschland die Regelungen von Bundesland zu Bundesland verschieden.

Corona-Regeln im Reisebus

Die Busunternehmen müssen auch dafür sorgen, dass an Bord alle Anforderungen erfüllt sind. Die Reisenden müssen Mund-Nasen-Schutz tragen. Moderne Klimaanlagen und regelmäßige Pausen zum Lüften sorgen für frische Luft im Bus.

Vorfreude bei den Gästen

Reiselustige wie Hertha Hurler sind glücklich darüber, dass sie jetzt bald wieder einsteigen dürfen. Die 81-Jährige weiß, wie wichtig solche Ausflüge gerade für ältere Menschen sind: Hurler ist Vorsitzende der Diedorfer Arbeiterwohlfahrt. Der Seniorenclub ist häufig mit Nussbaum unterwegs. Viele Mitglieder sind alleinstehend und haben selber kein Auto mehr, berichtet Hurler. "Die sind so froh, wenn sie einfach in den Bus einsteigen können und was sehen!" Musik in den Ohren von Busunternehmer Markus Fleiner: "Wir fühlen uns gut vorbereitet, dass wir unsere Gäste wieder sicher befördern können."