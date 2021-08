Corona-Patienten am Uniklinikum Augsburg: Keine Geimpften dabei

Insgesamt 15 Corona-Patienten waren es am Montagvormittag im Uniklinikum in Augsburg. Diese Daten gab die Stadt bekannt. Sieben von ihnen lagen auf der Normalstation, acht mussten auf der Intensivstation behandelt werden. Alle 15 Covid-19-Patienten waren nach Angaben der Stadt nicht geimpft.

Altersverteilung bei Tests deutet auf Nutzen der Corona-Impfungen hin

Auswirkungen der Corona-Impfungen sieht die Stadt auch bei den Ergebnissen der Corona-Tests im August: Bernhard Bobinger, Mediziner im Gesundheitsamt, erklärte: "Im Unterschied zu den beiden ersten Corona-Wellen, in denen deutlich mehr ältere Personen über 70 Jahre betroffen waren, ist es jetzt die Altersgruppe der 19- bis 30-Jährigen. Dieser Trend in der Altersverteilung hat sich bereits im Frühjahr abgezeichnet. Er ist ein klarer Hinweis darauf, dass in den Altersgruppen, in denen viel geimpft wurde, auch weniger Infektionen auftreten. In Augsburger Senioreneinrichtungen etwa hat es seit diesem Frühjahr kein Ausbruchsgeschehen mehr gegeben."

Zum Artikel Corona: Das sagen die Zahlen über Infektionen bei Geimpften

Nur Minderheit hat trotz Impfung einen positiven Corona-Test

Von den im August positiv Getesteten war Bobinger zufolge nur eine Minderheit von elf Prozent vollständig geimpft. "Es gibt diese Fälle von Geimpften, die positiv getestet werden und sogar versterben. Doch das sind Ausnahmen und Einzelfälle. Zur Wahrheit gehört vielmehr auch, dass stationäre Verläufe nur bei denjenigen aufgetreten sind, die eben nicht geimpft waren", so Bobinger.

Oberbürgermeisterin Weber appelliert

Auch Augsburgs Oberbürgermeisterin Eva Weber verweist in der Mitteilung der Stadt darauf, wie wichtig es sei, durch das Impfen zu verhindern, dass Intensivstationen in Krankenhäusern und vor allem das Personal überlastet werde. "Eine solche Entwicklung samt nachfolgendem Lockdown darf sich nicht wiederholen. Dazu können alle ungeimpften Personen einen ganz wichtigen Beitrag leisten, indem sie vom Impfangebot in der Stadt Gebrauch machen und sich gegen Covid-19 impfen lassen", so Eva Weber.