Corona: Passauer Biergarten plant Security-Konzept

Die Vorbereitungen auf die Biergarten-Saison laufen auch in Passau. Schon während der Pressekonferenz von Markus Söder (CSU) habe das Telefon geklingelt und die ersten Gäste hätten versucht, einen Tisch zu reservieren, erzählt Wirt Martin Vrbnjak vom Hacklberger Biergarten in Passau. Zur Einhaltung der Hygienevorschriften will er einen Security-Dienst einstellen.

Wirt will Security-Dienst einrichten

"Wir haben endlich wieder eine Perspektive, das tut extrem gut", sagt Wirt Vrbnjak. Im Hacklberger Biergarten haben rund 1.000 Personen Platz. Ob ab 18. Mai 500 oder 300 Leute kommen dürfen und ob es eine Reservierungspflicht geben wird, ist noch unklar. Man warte noch auf "konkrete Ansagen" und würde dann sofort reagieren, sagte Vrbnjak. Außerdem wolle man einen Security-Dienst engagieren, der bei den Toiletten kontrolliert, dass nicht zu viele Gäste auf einmal reingehen.

Spuckschutz im Biergarten

Ein Hygienekonzept stehe bereits, sagt Vjbnak. Desinfektionsstationen und Spuckschutz sind schon aufgebaut, weil in den vergangenen Wochen schon eine Hütte aufgesperrt worden war, bei der sich die Leute Biergarten- und Dultschmankerl abholen konnten.