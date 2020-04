Corona-Pandemie: Zweifel an Einschulung im September

Kindergartenkind Samuel freut sich auf seine Einschulung, auch wenn es bis zum 8. September noch gut fünf Monate sind. Der Fünfjährige aus dem Westen Münchens hat schon viel von Corona gehört und fragt: "Komme ich überhaupt in die Schule?" Und wenn ja: wie? Dem Fünfjährigen ist klar, dass derzeit alle Menschen Einschränkungen hinnehmen müssen – auch er. Mitschülern und Lehrern dürfte er in der Schule nicht zu nahe kommen und in der Klasse müsste er immer einen Mundschutz tragen. Dazu aber hat Samuel keine Lust.

Genau das ist auch der Grund, warum viele Eltern und Lehrer die Einschulung im September für kaum umsetzbar halten. Gleichzeitig will Bayerns Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) aber an dem Termin im September festhalten.

Eltern-Vorschlag: Kleinstgruppen in der Grundschule

Auch Mutter Jenny aus Germering macht sich Sorgen um die Einschulung ihrer Tochter. Man müsse eben sehen, wie sich die Zahlen entwickeln – Woche für Woche. "Ich kann mir vorstellen, dass das nicht mehr passiert in diesem Jahr", sagt sie. Ihre Vorschläge für die Beschulung von Erstklässlern: Kleinstgruppen bilden, die Klasse aufteilen: Ein Teil geht die ersten zwei Wochen in die Schule, in den nächsten zwei Wochen kommt dann der andere Teil.

Genau dieses Schichtmodell hat jetzt der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, Heinz-Peter Meidinger, Schulleiter in Deggendorfer vorgeschlagen: Klassen teilen und abwechselnd für je eine Woche in die Schule kommen lassen. Für die andere Woche erhalten sie Hausaufgaben. Kultusminister Piazolo und Ministerpräsident Söder halten dies für denkbar.

"Man sollte der Politik Zeit lassen"

Noch hat Mutter Jenny keine Informationen von der Grundschule erhalten. Aber sie bleibt gelassen. Irgendeine Lösung werde sich schon finden. Da ist sie sicher. Sie versteht auch, dass das Kultusministerium noch keine fertige Lösung für das Einschulungsproblem hat. "Es ist ein einmaliger Fall. Da gibt es keine Blaupause: Mit welchen Klassen gehen wir wie um, was kommt auf uns zu, was bedeutet das genau?" Mutter Jenny findet, man sollte Ruhe bewahren und der Politik noch ein bisschen Zeit lassen.

Piazolo: "Erstklässler werden im September eingeschult"

In der Tat sei es schwierig, schon jetzt die Lage im September einzuschätzen, sagt Kultusminister Michael Piazolo. Für ihn steht aber fest: Die Erstklässler werden im September eingeschult: "Wir wollen das so organisieren, dass alles so normal wie möglich läuft." Aber er sagt auch: Wie der Unterricht in der Corona-Krise konkret ablaufen soll, ist noch nicht geregelt.

Einige Ideen gebe es schon: Das Ministerium überlege, zusätzliche Räume zu gewinnen, um wegen des Infektionsschutzes in kleineren Gruppen unterrichten zu können. Einzelheiten stünden aber noch nicht fest. Und es bleibt die Frage: Woher die Lehrer nehmen? Schon vor Corona fehlte es an Bayerns Schulen an Lehrkräften. An den Grund-, Mittel- und Förderschulen werden im kommenden Schuljahr laut Kultusministerium rund 1.400 Vollzeitlehrkräfte fehlen.

BLLV: "Einschulung im September ist fast unmöglich"

Äußerst kritisch sieht der Bayerische Lehrer- und Lehrerinnenverband (BLLV) den Einschulungstermin am 8. September. "Das ist fast unmöglich, sollte sich die Coronasituation nicht verbessern", sagt BLLV-Präsidentin Simone Fleischmann. Dafür gebe es zu viele Hürden. Erstklässler bräuchten Nähe, die soziale Distanz könne nicht eingehalten werden. Jetzt sei es aber erst einmal wichtig, Eltern und Kindern Sicherheit zu vermitteln.

Auch der fünfjährige Samuel hat schon überlegt, was er macht, wenn die Einschulung nicht klappt: "Wenn ich nicht in die Schule komme, dann bin ich ein bisschen traurig, weil ich dann zu Hause bleiben muss und immer alleine Schule machen muss." Er und die anderen Vorschulkinder in Bayern können jetzt nur abwarten und hoffen, dass die Großen eine Lösung finden.