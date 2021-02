Corona-Pandemie zeigt sich auch in der Schwangerenberatung

Rund 62.000 Frauen und Paare hat der Sozialdienst katholischer Frauen in den letzten 20 Jahren in der Schwangerenberatung betreut. Gesundheitliche Fragen hat dabei aber nur ein Teil der Hilfesuchenden.

Hartz IV und Wohnungsnot haben Auswirkungen auf Schwangere

"Die Probleme, die bei uns ankommen, sind ein Spiegel dessen, was sich gesellschaftlich tut", sagt Eleonore Wolf, Leiterin der Beratungsstelle in Neu-Ulm. In den vergangenen 20 Jahren waren zum Beispiel die Einführung von Hartz IV, Änderungen im Unterhalt für Alleinerziehende oder auch die immer größer werdende Wohnungsnot in den Beratungsstellen spürbar.

Hilfestellung bei Anträgen oder psychosoziale Beratung

Aktuell suchten auch mehr Menschen bei einem unerfüllten Kinderwunsch Rat. Die Arbeit der Sozialpädagoginnen geht dabei weit über eine Beratung von Schwangeren hinaus: Sie geben Hilfestellung bei Anträgen für Fördermittel, bieten psychosoziale Beratung und auch finanziell kann Hilfe gewährt werden.

Corona-Pandemie führt zu besonderer Situation für Familien

Auch die Corona-Pandemie bemerken die Pädagoginnen in den Beratungsstellen. Dabei müsste man derzeit viel Feuerwehrarbeit leisten, so Eleonore Wolf. Die Corona-Pandemie führe zu einer besonderen Situation, in der Familien eng aufeinandersitzen. Dazu kommt, dass Geld aufgrund von Kurzarbeit oft knapp ist. Zuhören, Feedback geben oder beim Ausfüllen von Anträgen helfen, gehöre derzeit zu den Hauptaufgaben, so Wolf.

Schwangere haben Angst vor Ansteckung bei der Geburt

Auch die Geburt selbst beschäftige die Schwangeren während der Corona-Pandemie, besonders die Angst, sich mit Corona anzustecken oder krank zu werden. Gerade jetzt im Lockdown seien diese Bedenken nicht so leicht aus der Welt zu schaffen. Dabei habe Corona aber auch etwas Positives, so Eleonore Wolf: Inzwischen gibt es nämlich auch eine Online-Videoberatung und ein eigenes Beratungsportal. Und wenn es gar nicht anders geht, sei immer auch persönlicher Kontakt möglich.