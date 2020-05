30.04.2020, 16:08 Uhr Artikel mit Audio-Inhalten

Corona-Pandemie: Weniger Einsätze im Rettungsdienst

Mediziner und Krankenhäuser beobachten in der Corona-Krise, dass sehr viel weniger Patienten mit akutem Behandlungsbedarf in die Kliniken kommen. Ein Trend, den auch Rettungsdienste in Bayern beobachten.