Corona-Pandemie verschärft Frankens Kampf gegen Gänsekot

Optisch passen die vielen Kanada-Gänse eigentlich perfekt in die noch ziemlich neu geschaffenen künstlichen Wasserwelten rund um den Wöhrder See in Nürnberg. Die umfangreichen Hinterlassenschaften der Vögel sorgen aber immer wieder für Unmut. Wer sich an der Norikus-Bucht mit dem Handtuch auf die Wiese legen will, sollte das Areal vorher genau in Augenschein nehmen, denn die Gänse-"Tretminen" lauern hier überall.

Eier-Tausch zur Populations-Eindämmung

Es scheint wie das immer wiederkehrende Sommerloch-Thema, aber durch die Corona-Pandemie hat sich die Situation tatsächlich noch verschärft. "Die Population der Gänse rund um den Wöhrder See ist in letzter Zeit gewachsen von rund 150 auf 200 Kanada-Gänse", bilanziert André Winkel vom Nürnberger Service Betrieb öffentlicher Raum (SÖR). Das habe zweierlei Gründe. Zum einen sei das Gelände in Hochzeiten des Lockdowns weniger von Menschen frequentiert gewesen, die Gänse fühlten sich ungestört und konnten in Ruhe brüten.

Entscheidender sei aber der Umstand, dass sich viele Mitarbeiter von SÖR im Homeoffice befanden und vor Ort keine Brutkontrolle machten. Die wichtigste Maßnahme, um die Population der Gänse zu regulieren, beruhe nämlich auf Täuschung, erklärt André Winkel. Den Nestern werden Eier entnommen und gegen Beton-Attrappen ausgetauscht. So brüte die Gans weiter im Glauben, dass bald Nachwuchs kommt. Durch die seltenere Ei-Entnahme konnten sich die Gänse stärker vermehren als vor Corona.

Nürnberger Pilotprojekt endet

Die menschliche Ei-Entnahme war Teil eines mehrjährigen Pilotprojekts in Nürnberg. "Das Täuschungsmanöver ist durchaus effektiv gewesen", so André Winkel. Auf diese Weise sei es gelungen, die Zahl der Kanada-Gänse rund um den Wöhrder See im Griff zu halten. Das sei aber nur im Rahmen des Projektes möglich gewesen, und das ende jetzt. Noch sei nicht klar, wie es weitergehe und ob derartige Maßnahmen weiter angewandt werden dürfen. Wenn nicht, wäre das sehr schade, so Winkel. Denn dann werde die Population mit hoher Wahrscheinlichkeit weiter wachsen, immerhin habe man den Nestern pro Saison etwa 400 Eier entnommen.

Eingriffe des Menschen begrenzt

Viele Kommunen tun sich schwer, die Population der Kanada-Gänse klein zu halten. Dort, wo Wasser und Wiese im städtischen Raum geboten sind, kommen meist auch die Gänse. Zäune und ähnliche Hindernisse hatten bisher keinen durchschlagenden Erfolg. Fütterungsverbote sind obligatorisch, aber nicht jeder Naherholungssuchende hält sich daran. Die Stadt Nürnberg hatte 2018 vereinzeltes Abschießen der Gänse in Erwägung gezogen. Das hatte für viel Wirbel und Diskussionen gesorgt, die Stadt gar in zwei Lager gespalten, sagt André Winkel. Das Thema sei vorerst vom Tisch.

Gänsekotsauger im Einsatz

Wenn die Population und damit auch der Kot zunimmt, kommt der Nürnberger Gänsekotsauger eben häufiger zum Einsatz. Die Stadt hatte das traktorähnliche Gefährt 2019 erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt. 60.000 Euro lässt sich die Kommune das Absaugen der Grünflächen rund um den Wöhrder See kosten. Drei bis vier Mal wöchentlich wird das Gerät benutzt, mehr ist laut SÖR dem Rasen nicht zumutbar.

Gänse-Alarm am Stadtparkweiher in Fürth

Ähnlich ist die Situation im Fürther Stadtpark. Dort tummeln sich an die hundert Kanada-Gänse am Weiher. Im malerischen Idyll lassen sie sich vom Menschen kaum stören, wirken geradezu zutraulich. "Mich haben die Gänse schon beim Fahrradfahren neugierig verfolgt", berichtet Björn Bieber vom Fürther Grünflächenamt.

Die Population der Vögel sei stetig gewachsen die vergangenen Jahre. Auch hier gelte ausdrücklich ein Fütterungsverbot. Die Liegewiese am Weiher sei oft nur noch schlecht nutzbar wegen der starken Verschmutzungen. Das Problem ziehe sich über alle Grünflächen im Stadtpark. Übrigens: Die fränkischen Kanada-Gänse kennen keine städtischen Grenzen. Die Vögel vom Fürther Stadtpark wechseln ihren Lieblingsplatz regelmäßig. Mal sind sie am Weiher, dann wieder am Wöhrder See zu finden. "Gans", wie es ihnen eben beliebt.