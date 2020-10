Corona-Pandemie verändert Nachfrage nach technischen Geräten

Die Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) in Nürnberg hat in einer Studie das Kaufverhalten von technischen Geräten in der Corona-Pandemiezeit unter die Lupe genommen. Klarer Gewinner sind Geräte aus dem Bereich "Home". So hat zum Beispiel weltweit die Nachfrage nach Haushaltsgeräten zugenommen, berichten die Marktforscher.

Run auf Küchenmaschinen und Geschirrspüler in der Corona-Zeit

Einen besonderen Run gab es auf Küchenmaschinen und Geschirrspüler. So hat sich laut GfK das Umsatzvolumen bei Küchenmaschinen von Mai bis Juli 2020 gegenüber dem gleichen Zeitraum im Vorjahr weltweit verdoppelt. Geschirrspüler haben den Marktforschern zufolge um 16 Prozent zugelegt.

Auch Geräte, die etwa mit ihrer Dampffunktion Bakterien und Viren abtöten können, gingen verstärkt über den Ladentisch. Dazu zählen Luftreiniger oder Waschmaschinen.

Kaufimpuls von "haben wollen" zu "wirklich brauchen"

In Zeiten von Homeoffice und Homeschooling wird laut GfK-Prognose das Geschäft mit IT- und Büro-Geräten in diesem Jahr voraussichtlich um 15 Prozent weltweit wachsen. Aus der "ich hätte gerne" Ausrüstung sei laut Marktforscher im Zuge des Lockdowns eine "ich brauche" Ausrüstung geworden. Das heißt, dass Menschen in den vergangenen Monaten zunehmend Computer, Laptops und Drucker für die Arbeit zuhause gekauft haben.

GfK-Studie: Umsatz-Rückgang bei Smartphones

Allerdings verzeichnen die Marktforscher auch einen Umsatzrückgang von sechs Prozent im Bereich Telekommunikation, zu dem auch Smartphones zählen. Die GfK geht davon aus, dass der Markt für technische Konsumgüter insgesamt auf dem Niveau des vergangenen Jahres bleibt. Das entspreche einem Wachstum von 0 Prozent und einem geschätzten Marktwert von weltweit über einer Billion Euro (1038 Milliarden Euro).

"Wir gehen davon aus, dass sich der Markt weiter erholen wird." Norbert Herzog, GfK-Experte für technische Konsumgüter

Für das letzte Quartal 2020 gebe es mehrere Indikatoren, die auf ein stabiles Szenario für die entscheidende Saison am Jahresende hinweisens, sagt Norbert Herzog, GfK-Experte für technische Konsumgüter.