Corona-Pandemie: So ist die Lage auf Bayerns Intensivstationen

Mittelfranken: Intensivstationen teilweise voll

Auch in Mittelfranken sind vielerorts bereits alle Intensivbetten belegt. So hat das Krankenhaus in Altdorf keine freien Betten mehr zur Verfügung, in Lauf war am Montagmittag noch genau ein Bett frei. Etwas besser sieht die Lage derzeit in Nürnberg aus. Wie eine Sprecherin des Klinikums Nürnberg gegenüber dem BR bestätigte, sind am Standort Nord derzeit noch fünf Intensivbetten frei, am Standort Süd sogar neun.

Aus dem DIVI-Intensivregister geht hervor, dass auch die Kliniken in Fürth, Erlangen, Neuendettelsau und Schwarzenbruck so gut wie keine freien Intensivkapazitäten mehr haben. Wenige freie Intensivbetten melden die Kliniken in Bad Windsheim, Schwabach, Höchstadt a.d.Aisch., Dinkelsbühl und Rothenburg o.d.Tauber. Genügend Betten gibt es hingegen noch in den Kliniken in Weißenburg, Gunzenhausen und Roth. Bei den Intensivpatienten handelt es sich nicht nur um Covid-19 Fälle, sondern auch um Patienten mit Herzinfarkten oder anderen schweren Erkrankungen.