Corona-Pandemie: So ist die aktuelle Lage in Bayern

Viele Krankenhäuser in Oberbayern und München arbeiten noch immer nicht im Regelbetrieb, sondern haben weiterhin Bereiche extra für die Covid-19 Therapie umgewidmet. Die gute Nachricht für Geimpfte und Genesene: Wer sich dennoch ansteckt, bekommt bei einer Ansteckung mit Omikron meist weniger schwere Symptome.

Homeoffice aber kein Homeschooling

Wer im Homeoffice bleiben kann, soll auch weiterhin dort arbeiten, auch Maskenpflicht, 2G- und 3G-Regelungen sowie Kontaktbeschränkungen bleiben streng. Welche Rolle die Omikron-Varianten in den nächsten Wochen bei Infektionen in Kitas und Schulen spielen wird, ist unklar.

Es gilt als sicher, dass die neue Variante schon bald am häufigsten übertragen wird, doch Distanzunterricht soll möglichst vermieden werden. Fraglich ist, ob die Omikron-Variante bei Kindern vermehrt gefährliche Verläufe auslösen könnte. So gebe es im Einzelfall aus anderen Ländern Hinweise, dass Kinder mit Omikron im Krankenhaus behandelt werden mussten, so Spinner.

Verkürzte Quarantäne-Regelung mit Tests

Für ihn lässt sich aber noch nicht schlüssig belegen, dass die Virusvariante wirklich andere oder schwerere Krankheitsverläufe bei Kindern verursacht. Sinnvoll ist für den Infektiologen auf jeden Fall die neu beschlossene verkürzte Quarantäne-Regelung mit Tests: Für Schulkinder beträgt sie nun fünf Tage, auch Erwachsene können sich jetzt früher freitesten, Klinikpersonal mit PCR Test schon nach sieben Tagen. Generell endet die Quarantäne jetzt nach zehn Tagen. Sonderfall sind Geboosterte: Sie müssen gar nicht mehr in Quarantäne.

Weniger Einschränkungen nach Auffrischungsimpfung

Ein Booster, also die dritte Impfung, bietet nach neuesten Untersuchungen den stärksten Infektionsschutz. Deshalb sind dreifach Geimpfte auch von den neuen Auflagen der Ministerpräsidentenkonferenz von vergangenem Freitag weniger betroffen. Sie sollen anders als zweifach Geimpfte und Genesene künftig keinen negativen Test mit ins Restaurant bringen müssen. Diese bundesweit beschlossene Regelung ist aber in Bayern nicht in Kraft und wird aktuell noch diskutiert.

Wieder mehr Erst-Impfungen

Tatsächlich ist die Zahl der Erstimpfungen in Bayern in den vergangenen Wochen wieder gestiegen - allerdings wohl nicht so schnell, wie sich das Experten wünschen. Aktuell haben 72,2 Prozent der bayerischen Bevölkerung mindestens eine Impfdosis erhalten.