Corona-Pandemie: Münchner Alt-OB Ude für Wiesn-Absage

Das traditionelle "O’zapft is!" könnte heuer ausfallen: Das Münchner Oktoberfest steht stark auf der Kippe. Zuletzt hatte sich der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sehr skeptisch geäußert, ob die Wiesn angesichts der Corona-Krise in diesem Jahr stattfindet. Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter hatte erklärt, er teile die Bedenken von Söder.

Eine Entscheidung soll in den kommenden zwei Wochen fallen. Nun plädiert der Münchner Alt-Oberbürgermeister Christian Ude, der von 1993 bis 2014 OB war, im Interview mit dem ARD-Politmagazin report München für eine zeitnahe Absage des Oktoberfestes:

"Das sollte bald geklärt werden. Da muss man die Kirche im Dorf lassen und sagen, es tut uns wahnsinnig leid, aber in diesem Jahr geht es aus Gründen, die in der ganzen Welt bekannt sind, tatsächlich nicht." Christian Ude, Alt-Oberbürgermeister

Gäste aus der Welt würden fernbleiben

Für Ude wäre ein Oktoberfest in diesem Jahr auch das falsche Signal: "Die begeisterten Gäste aus aller Welt werden in Corona-Zeiten fernbleiben. Und auch viele Münchner werden sich nicht raustrauen, viele Kritiker werden sich heftig zu Wort melden. Ob das die Wiesn-Stimmung würde, die ich so schätze, das würde ich bezweifeln."

Der Altbürgermeister rechnet daher mit einer zeitnahen Absage der Wiesn. Er könne sich nicht vorstellen, dass Zelte aufgebaut würden, während beispielsweise noch Gottesdienste verboten seien.

Anderer Sommer in München

Insgesamt müssten sich die Münchner auf einen anderen Sommer wie gewohnt einstellen. Das Lebensgefühl werde ein anderes sein, so Ude.

"Es gibt erstmal keine Biergärten, in denen man sich treffen kann. Und so bald wird es sie nicht geben. Und selbst wenn die Verbote zurückgenommen werden, dann werden viele Menschen, gerade die Älteren, sich scheuen, im Biergarten wieder Schulter an Schulter zu sitzen. Das wird ein Sommer, der sehr karg sein wird in den Geselligkeiten.“ Christian Ude, Alt-Oberbürgermeister

Aber Ude blickt trotzdem positiv in die Zukunft. Jede Pandemie habe ihre Zeit gehabt, das wüssten gerade die Münchner, sagte er in Bezug auf die Schäffler. Als 1517 zum wiederholten Mal in München die Pest wütete, beschloss ein unbekannter Schäffler, die verbliebenen Einwohner mit einem Tanz zu erheitern. Seitdem tanzen die Schäffler alle sieben Jahre.