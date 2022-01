Corona-Pandemie macht "Fridays for Future" zu schaffen

Es ist ruhiger geworden um die Schülerinnen und Schüler der "Fridays for Future"-Bewegung. Sehnsüchtig denken auch die Organisatoren in Bayern an den 20. September 2019 zurück: Damals gingen bundesweit mehr als 1,4 Millionen Menschen für das Klima auf die Straße.

Für diesen Freitag sind in München 200 Teilnehmer angemeldet, dazu Abstände einhalten und Maskenpflicht - dafür dürfen die jungen Aktivisten auf dem Münchner Marienplatz die Menschen auf den Klimawandel aufmerksam machen.

Klimakrise "viel abstrakter als Corona"

Es ist die erste FFF-Demo im neuen Jahr. Doch auch wenn sich derzeit alles um Corona drehe, sei die Erderwärmung wichtiger und vor allem gefährlicher, sagt Emily Binding von der Münchner Ortsgruppe von "Fridays for Future". "Corona hat immer noch den Anflug eines temporären Problems, auch wenn es natürlich nicht weggehen wird in den nächsten paar Jahren. Aber die Erderwärmung, die Klimakrise, das ist etwas unglaublich Pressendes und anders als bei der Corona-Krise im Moment, wo wirklich ein großes Bewusstsein innerhalb der Bevölkerung ist, wo ein ganz schnelles Handeln innerhalb der Politik voranschreitet, ist es bei der Klimakrise eine andere Sache. Das ist viel abstrakter."

Auf den Schildern der jungen Umweltaktivisten steht: "Die Zeit läuft", "Artensterben kann Spaß verderben" oder "Act now or boom" - übersetzt "Handelt jetzt oder es knallt". Die Jugendlichen drängt es auf die Straße, durch Corona habe die Bewegung allerdings an Schwung verloren, räumt die Aktivistin Yolande B. aus München ein: "Es gibt da eine gewisse Schwierigkeit, für viele ist es momentan einfach nicht das wichtigste Thema. Und jeden Freitag auf die Straße zu gehen, dafür musst du echt eine krasse Motivation haben und das ist für viele auch einfach nicht machbar. Gerade jetzt in der Zeit, wo es kalt und Winter ist, wo das Wetter nicht so gut ist, da fehlt bei manchen auch die Motivation."

Kritik am Koalitionsvertrag der Ampel

Die Pläne der neuen Ampelregierung gehen der Klimabewegung nicht weit genug. Zwar sei es ein Anfang, sagt Fabia Klein aus Nürnberg, eine der Bundessprecherinnen von "Fridays for Future", "aber der Schritt ist einfach noch zu klein."

Fridays for Future fordert einen definitiven Kohleausstieg bis 2030 und nicht nur "idealerweise" wie es im Koalitionsvertrag steht. Außerdem den Ausstieg aus Erdgas bis 2035 und die Klimaneutralität Deutschlands bis 2035. Dazu soll die neue Bundesregierung einen sofortigen Neu- und Ausbaustopp für Autobahnen und Bundesstraßen erlassen sowie ein Ende für Neuwagen mit fossilen Verbrennungsmotoren ab 2025 festlegen.

Und: es sollen 14 Milliarden Euro jährlich für den Klimaschutz in ärmeren Ländern fließen. Kritisch sehen die jungen Klimaaktivisten vor allem das fehlende Bekenntnis der neuen Ampelkoalition zum 1,5-Grad-Ziel, so Fabia Klein. "Letztlich muss man sagen, dass mit diesem Koalitionsvertrag dieses Ziel aber nicht erfüllt wird. Zum anderen hält die neue Bundesregierung, immer noch an der alten CO2-Bepreisung der Großen Koalition fest. Das ist ein viel zu niedriger CO2-Preis", sagt die Sprecherin von "Fridays for Future" Deutschland.

Kampf um die Ortschaft Lützerath in Nordrhein-Westfalen

Bei den Demos an diesem Freitag werden die Münchner Schülerinnen und Schüler auch kämpfen für den Erhalt von Lützerath. Die kleine Ortschaft in Nordrhein-Westfalen liegt am Rande des Garzweiler Tagebaus und soll dem weiteren Kohleabbau des Energieversorgers RWE weichen.

Hierauf möchte auch die Münchner Gruppe mit hochgehaltenen Kreuzen aufmerksam machen. "Wenn RWE hier sein Abbaugebiet ausdehnen darf, dann ist das 1,5-Grad-Ziel für Deutschland definitiv nicht mehr zu schaffen", sagt die "Fridays for Future"-Aktivistin Emily Binding.

Keine wöchentlichen Streiks mehr – mancherorts der Schwung raus

Was die Aktivisten schmerzt: Wegen Corona ist in vielen Gruppen der Schwung raus: In Nürnberg sei die Ortsgruppe eingeschlafen. In Würzburg, Regensburg und Augsburg gibt es kleine Mahnwachen, wöchentliche Streiks aber nirgends mehr, sagt Fabia Klein. Die Schülerinnen und Schüler initiieren allerdings Klimacamps, etwa in Nürnberg oder Augsburg. Die Streiks müssten unbedingt bald wieder weitergehen, findet Yolande B. aus München.

"Alles steht auf dem Spiel"

In ihren Augen sei es den Politikern immer noch nicht ernst mit dem Klimaschutz: "Alles steht auf dem Spiel, mein Leben, meine Zukunft, die Zukunft von vielen anderen Menschen von vielen zukünftigen Generationen."

Die Münchner Ortsgruppe plant für den 19. Januar eine weitere Protestaktion am Rande einer Sitzung des Münchner Stadtrats. Ansonsten gilt wie für viele andere Aktivisten derzeit wegen Corona: Fahren auf Sicht. Größere Aktionen mit vielen Teilnehmern stehen derzeit nicht an.

Verebben werde "Fridays for Future" aber trotz der derzeitigen Lage nicht, betonen die Vertreterinnen immer wieder: "Es ist auch gar nicht unser Anspruch, jeden Freitag tausende Menschen auf die Straßen zu bekommen", sagt die Münchner Aktivistin Yolande, "es ist einfach wichtig zu zeigen: wir sind da. Und wir werden weiter existieren, weil das Problem weiter existiert. Solange so wenig passiert, werden wir weiterstreiken."