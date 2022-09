> Corona-Pandemie: Lebenszufriedenheit sinkt wie in Kriegsgebieten

Erstmals hat eine Studie die negativen Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Karrierepläne junger Menschen belegt. Laut einer Studie der Uni Bamberg sank die Lebenszufriedenheit so stark wie sonst nur in Gebieten, in denen Krieg ausbricht.