Corona-Pandemie kostet tausende Minijobs in Oberfranken

In Oberfranken sind aufgrund der Corona-Pandemie im vergangenen Jahr mehrere tausend Minijobs in der Gastronomie verloren gegangen. In der Stadt Hof ging die Zahl der Minijobs beispielsweise um 18 Prozent zurück, in Bamberg um zehn Prozent und in Bayreuth um 15 Prozent, teilt die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) mit.

Allgemein hat die Corona-Pandemie bei den bayerischen Unternehmen im vergangenen Jahr allerdings nicht zu einer Pleitewelle geführt. Im Gegenteil: Die Zahl der Unternehmensinsolvenzen ging 2021 im Vergleich zum Vorjahr zurück, so das Landesamt für Statistik in Fürth. Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im Freistaat stieg im Dezember auf Rekordniveau. Branchen wie die Porzellanindustrie konnte sogar kräftig zulegen.

Mehrere tausend Minijobs gibt es nicht mehr

Ganz anders die Situation bei den Minijobs: Mehrere tausend sogenannte 450-Euro-Jobs in Oberfranken gibt es laut Gewerkschaft nicht mehr. Besonders trifft das Mitarbeiter kleiner Betriebe. Dort sind laut neuen Zahlen fast 50 Prozent der Beschäftigten Minijobber.

Die NGG beruft sich auf Zahlen der Bundesagentur für Arbeit. Es handelt sich um Jobs als Küchenhilfe, Bäckereiverkäuferin oder Servicekraft. Michael Grundl, Geschäftsführer der NGG-Region Oberfranken, kritisiert Minijobs grundsätzlich als unsicher. "Viele Minijobber leben in der ständigen Angst, gekündigt zu werden", so Grundl wörtlich. Dabei hätten sie keinen Anspruch auf Arbeitslosen- oder Kurzarbeitergeld. Er warnt davor, dass künftig noch mehr Menschen solche Jobs aufnehmen könnten.

NGG: Reguläre Arbeitsplätze statt Minijobs

Die Berliner Regierungskoalition beabsichtigt laut Grundl einen Gesetzesentwurf vorzulegen, der die Verdienstgrenze für Minijobs auf 520 Euro festlege. Der Geschäftsführer der NGG-Region Oberfranken wirbt stattdessen für reguläre Arbeitsplätze mit Perspektive und sozialem Netz. Davon würden alle profitieren: die Beschäftigten, die Betriebe und durch höhere Einnahmen auch der Staat und die Sozialversicherungen.