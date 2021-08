Corona-Pandemie: Kommunen nehmen teils hohe Bußgelder ein

Verstöße gegen Corona-Vorschriften haben den Kommunen deutliche Mehreinnahmen beschert. Auch in Hof, Bayreuth und Bamberg stieg die Zahl der Ordnungswidrigkeitenverfahren deutlich an. Das bestätigen die Städte dem BR auf Anfrage.

Bayreuth: Mehr als 300.000 Euro durch Regelverstöße eingenommen

Im Verantwortungsbereich der Stadt Bayreuth seien bislang rund 1.500 Verstöße gegen die Corona-Maßnahmen registriert worden, heißt es aus dem Rathaus. Insgesamt spülte das etwa 310.000 Euro in die Stadtkasse. Die höchste Geldbuße, die eine Einzelperson in Bayreuth erhalten habe, belaufe sich auf 2.000 Euro. Dabei sei "besonders gravierend" gegen die Kontaktbeschränkungen verstoßen worden. In Bamberg wurde gegen den Betreiber einer Gaststätte ein Bußgeld in Höhe von 5.000 Euro verhängt, weil er kein Schutz- und Hygienekonzept vorweisen konnte.

10.000 Euro Bußgeld für uneinsichtigen Marktbetreiber

Wohl eines der höchsten Bußgelder Oberfrankens verzeichnete mit 10.000 Euro ein Marktbetreiber in Hof. Er wurde laut Stadt mehrfach aufgefordert seinen Markt zu schließen, da dieser zu diesem Zeitpunkt aufgrund der damaligen Regelungen nicht hätte öffnen dürfen. Der Marktbetreiber habe sich wiederholt geweigert, weshalb es zu diesem Bußgeld gekommen sei, heißt es aus dem Rathaus. Bayerischer Bußgeld-Spitzenreiter dürfte aber wohl ein Nürnberger gewesen sein: Weil er sein Bordell im Lockdown geöffnet hatte, verhängte die Stadt ein Bußgeld von 15.000 Euro, so das Nürnberger Gesundheitsamt.

Verstöße gegen Corona-Regeln sorgen für lange Bearbeitungszeiten

Die Flut an Bußgeldbescheiden habe in den oberfränkischen Städten auch für einen höheren Bearbeitungsaufwand gesorgt und eine personelle Verstärkung erforderlich gemacht, heißt es. In Bayreuth sei es nach Angaben der Stadt allerdings möglich gewesen, dies intern aufzufangen. Die "Fülle der Vorgänge" habe jedoch zu längeren Bearbeitungszeiten geführt.

Seit die Corona-Vorschriften gelockert wurden, gehe die Zahl der Anzeigen in den bayerischen Städten wieder zurück. Das bestätigten die Städte Würzburg, Regensburg, Nürnberg und Augsburg der Deutschen Presseagentur (dpa).