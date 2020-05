Corona-Pandemie: Kleine Kinos in der Krise

Autokinos, Links zu Videoplattformen, Popcorn: Kinos in Schwaben gehen ganz unterschiedlich mit der Corona-Krise um. Kinos in Memmingen oder Kaufbeuren verlinken zu Videoplattformen. Wer dort Filme ansieht, unterstützt das jeweilige Filmtheater. In Augsburg oder Dillingen erwacht das gute alte Autokino zu neuem Leben. Die Betreiber benötigen neben einer riesigen Leinwand und einem Hochleistungsprojektor auch eine UKW-Frequenz, damit der Ton im Autoradio empfangen werden kann. In Türkheim versucht man, einfach den Kontakt zu Kunden zu halten, dort werden immer wieder Popcorn und Nachos im Kino verkauft.

Staatsregierung will kleinere Kinos unterstützen

Seit fast zweieinhalb Monaten sind die Kinos im Freistaat geschlossen. Um eine Insolvenzwelle zu verhindern, will die Staatsregierung zwölf Millionen Euro für kleinere Kinos ausgeben.