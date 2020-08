Corona-Pandemie: Jeder fünfte Mieter könnte in Schulden rutschen

Der Gastronom Tobias Lintz betreibt in München zwei Bars. Das "Unter Deck" ist seit Beginn des Corona-Lockdowns geschlossen; das "Holy Home" versucht er mit To-go-Straßenverkauf und abgespecktem Personal über Wasser zu halten. Dass er für das "Unter Deck" zwei Monate keine Miete zahlen musste, hat er dem Kündigungsschutz zu verdanken, den die Bundesregierung zwischen April und Juni eingeführt hatte und der Ende Juni ausgelaufen ist.

Deutscher Mieterbund: Folgen von Corona gravierend

Das Mietenmoratorium, sagt Lintz, habe zwar Druck rausgenommen, aber letztlich seine Probleme nur nach hinten verschoben. Denn nachholen muss er die Zahlungen trotzdem, das Geld hierfür fehlt ihm allerdings immer noch. Dass gerade in der Corona-Krise Mieter mehr staatliche und finanzielle Unterstützung brauchen, sagt auch der Initiator des Münchner Bündnisses "ausspekuliert" Tilman Schaich.

"Viele Leute, die jetzt in Kurzarbeit sind, gehen an die Reserven und es wird anscheinend noch eine Kündigungswelle kommen, was machen die dann alle?" Tilman Schaich, Münchner Bündnis "ausspekuliert"

Der Deutsche Mieterbund schätzt, dass sich im Herbst die Lage dramatisch verschärfen wird und 15 bis 20 Prozent der Mieter, sowohl Gewerbe- wie auch Wohnungsmieter, in Zahlungsschwierigkeiten geraten könnten, da noch mehr Kündigungen und Insolvenzen drohen. Bayernweit wären rund zweieinhalb Millionen Mieter betroffen.

"Es wird aus unserer Sicht zu wenig Vorbereitung getroffen für den Fall einer zweiten Welle." Monika Schmid-Balzert, Geschäftsführerin des Mieterbundes Bayern

Schon jetzt, so Schmid-Balzert, drehe sich jede zehnte Beratung beim Mieterbund um das Thema coronabedingte Zahlungsprobleme.

Schwierige Lage vieler Gewerbetreibender

Der Eigentümerverband "Haus und Grund" schätzt die Lage der Gewerbemieter gravierender ein als die der Wohnungsmieter.

"Wir wissen, dass viele Gewerbetreibende am Ende ihrer Kräfte sind". Kai Warnecke, Präsident Haus und Grund Deutschland

Es drohe, so der Verbandspräsident, nicht nur ein Desaster für die Mieter und ihre Mitarbeiter, sondern auch für Deutschlands Innenstädte, wenn Handel, Gewerbe und Kneipen aus diesen verschwänden. "Jetzt muss der Blick auf diejenigen gerichtet werden, denen das Wasser bis zum Hals steht", findet Warnecke.

Wohngeldanträge steigen immer mehr an

Zu spüren bekommen die wachsenden finanziellen Probleme der Mieter auch die Kommunen. Laut Deutschem Städtetag ist die Zahl der Wohngeldanträge seit März um 30 bis 50 Prozent gestiegen. Zugleich sei der Beratungsbedarf sehr hoch - viele Menschen suchten nach Hilfe und Unterstützung, um ihre Miete bezahlen zu können. Dies betreffe vor allem jene, die in Kurzarbeit sind oder coronabedingt ihren Job verloren haben und jetzt befürchten, nicht in ihrer Wohnung bleiben zu können. In München gab es beispielsweise von März bis Ende Juni 5.573 Wohngeldanträge, allein im Juni eine Zunahme von rund 140 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Insgesamt sei die Steigerung zwar nicht ausschließlich auf die Pandemie zurückzuführen, sondern auch eine Folge der zu Jahresbeginn in Kraft getretenen Wohngeldreform. Das Münchner Sozialreferat rechnet allerdings damit, dass die Zahl der Anträge pandemiebedingt weiter steigen wird, da sich die Situation auf dem Arbeitsmarkt nicht entspanne. Ähnlich sieht das der Deutsche Städtetag.

"Schon jetzt ist klar, dass die Wohngeldstellen auch in der Zeit nach Corona länger mit Folgearbeiten aufgrund der zusätzlichen Anträge zu tun haben werden." Helmut Dedy, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetags

Große Welle der Mietausfälle könnte erst noch kommen

Insgesamt hat die Corona-Krise in Bayern bislang allerdings nicht zu den ursprünglich befürchteten massenhaften Mietausfällen geführt. Das geht aus einer Umfrage des Verbands Bayerischer Wohnungsunternehmen (vbw) hervor. Demnach hat nicht mal ein Prozent dieser Mieter das Stundungsangebot in Anspruch genommen.

Laut vbw-Umfrage hat jeder fünfte Mieter angekündigt, in den kommenden Monaten pandemiebedingt in Zahlungsschwierigkeiten zu geraten.

"In den kommenden Monaten wird vieles davon abhängen, ob es gelingt, eine zweite Corona-Welle zu verhindern." vbw-Verbandsdirektor Hans Maier

Herkömmliche staatliche Leistungen, wie beispielsweise das Wohngeld, werden dem vbw zufolge die Lücken der Einnahmeausfälle dann nicht mehr schließen können.

Mieterbund fordert "Sicher-Wohnen-Fonds"

Dass das Wohngeld allenfalls einen Teil der Miete abdecke, bemängelt auch der Deutsche Mieterbund. Deshalb fordert er einen "Sicher-Wohnen-Fonds": Finanziert vom Staat und der Immobilienbranche würde der in Ausnahmefällen Mieten übernehmen. Der vbw würde einen solchen Fonds befürworten. Der Eigentümerverband "Haus und Grund" allerdings hält nichts von einem solchen Fonds, lieber sollten Mieter und Vermieter miteinander verhandeln.

Der Münchner Gastronom Tobias Lintz wird voraussichtlich nicht der letzte Mieter mit Zahlungsschwierigkeiten in dieser Pandemie bleiben, die letztlich nur ein Problem verschärft, das es schon vorher gab und jetzt immer mehr Menschen betrifft. Und vermutlich dürfte auch den Vermietern etwas daran liegen, dass Gastronomen, Handwerker oder Handelstreibenden ihre Geschäfte behalten können, da sie momentan wohl kaum Nachmieter finden würden.

