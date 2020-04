Corona-Pandemie: Ingolstädter Tüftler entwickeln Beatmungsgerät

Sonst bauen die zehn Mitarbeiter der Firma Trimatec in Ingolstadt automatisierte Anlagen und Robotertechniken. Seit drei Wochen aber haben sie nur auf ein Ziel hingearbeitet: die Entwicklung des neuen Beatmungsgeräts "LifesafAIR".

Nun steht der graue Kasten in der Werkshalle von trimatec. Angeschlossen daran ist ein Plastikbeutel, der sich wie eine Lunge aufbläht und dann wieder zusammensackt. So wird die Beatmung durch das Gerät getestet, erklärt der Initiator Christoph Lindhorst.

"Angeschlossen ist ein Zu- und ein Abluftschlauch. Im Prinzip ist das die Schnittstelle, an der ein Covid-19 Patient künstlich beatmet werden muss. Das ist quasi der Tubus, der in den Körper führt." Christoph Lindhorst, Projektinitiator trimatec

Lindhorst ist Ingenieur. Er war es, der am Hackathon "WirvsVirus" teilnahm, ein technischer Wettbewerb für Lösungen gegen das Coronavirus, ausgerufen von der Bundesregierung. Seine Ideen stellte er seinen Kumpels bei trimatec vor. Unter Hochdruck tüftelte das Team aus Elektronikern, Maschinenbauern und Programmierern und hat den Prototypen 14 Tage später bereits gebaut.

Alles zur Corona-Krise in Oberbayern finden Sie hier.

Beatmungsgerät mit vielen Standardteilen aus anderen Bereichen

Normalerweise brauchen Hersteller dafür mehr als ein Jahr. Das Gerät besteht komplett aus Industriekomponenten, verbaut wurden Druckregler, Sensoren und Ventile, die seit Jahren im Einsatz sind, etwa in Brauereien oder Lackieranlagen. Der Vorteil: alle Einzelteile sind zertifiziert und praktisch fehlerfrei. Zuständig für die Präzision des neuen Geräts und die Anwendung an Patienten war der Chef-Anästhesist des Klinikums Ingolstadt, Thomas von Wernitz-Keibel.

"Die Druckverhältnisse sind marginal. Wir bewegen uns sehr im Millibar-Bereich und haben, je nachdem, wie lange wir den Patienten Zeit lassen, zur Ein- und Ausatmung nur Millisekunden. Das macht es natürlich schon äußerst diffizil.“ Thomas von Wernitz-Keibel, Chef-Anästhesist des Klinikums Ingolstadt

Zertifizierte Prüfung macht Gerät für realen Einsatz fit

Damit das Gerät absolut exakt beatmen kann, braucht es genaue Daten. Für diese Daten gibt es in Deutschland nur zwei spezielle Lungensimulatoren. Einer davon wurde aus Köln eigens mit dem Hubschrauber und unter Polizeischutz eingeflogen. Damit wurde der "LifesafAIR" erfolgreich getestet. Derzeit finden noch die letzten Prüfungen des TÜV statt.

Das Gerät aus Ingolstadt ist sogar für die invasive Form der Beatmung geeignet, also für Patienten, die intubiert auf der Intensivstation liegen. Ein Gerät, das Leben retten kann, dieser Gedanke habe das ganze Team motiviert.

"Wenn man jetzt eben in Italien die Zahlen sieht, wie da an einem einzigen Tag fast tausend Menschen sterben, und wenn man überlegt, dass man die irgendwie retten könnte, wenn man dafür die Geräte hätte. Auf der anderen Seite sind da die ganzen Teile irgendwo in den Regalen. Man müsste sie bloß zusammenbauen. Das war der Ansporn, bei dem wir gesagt haben: Packen wir es jetzt so schnell wie möglich an." Lothar Schmidmayr, Geschäftsführer trimatec

Auch die Politik hat das Projekt gefördert: Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger hat eine Kooperation mit Audi auf den Weg gebracht: Die Mitarbeiter des Autoherstellers sollen in ihren Werkshallen jetzt im Auftrag der Staatsregierung 1.000 Beatmungsgeräte herstellen. Für Kliniken in Bayern oder anderswo in Europa – je nach Bedarf. Aktuell haben die Intensivstationen in Bayern noch ausreichend Kapazitäten.

Keine Konkurrenz zu etablierten Medizintechnik-Herstellern

Das Team von trimatec betont immer wieder, sie wollen der Medizintechnik-Sparte keine Aufträge wegnehmen. Es ginge ihnen darum, in der jetzigen Situation, wo manche Kliniken im Ausland dringend solche Beamtungsmaschinen bräuchten, Abhilfe zu schaffen. Damit soll Zeit gewonnen werden, damit die regulären Hersteller mit der Produktion ihrer Geräte nachkommen.

Mit Hilfsmaßnahmen etwas "der Gesellschaft zurückgeben"

Für Ideengeber Christoph Lindhorst und das gesamte Team von trimatec ist indessen schon jetzt ein Traum in Erfüllung in gegangen: mit ihrer Ingenieurskunst der Gesellschaft in der Krise zu helfen.

"Wir leben in einer Welt, wo uns so viel geschenkt wird und es ist schön, wenn man mal die Möglichkeit hat, etwas zurückzugeben. Wenn man damit ein Menschenleben rettet, dann würde ich mich freuen.“ Christoph Lindhorst, Projektinitiator trimatec