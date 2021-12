Corona-Pandemie in Bayern: Sieben-Tage-Inzidenz sinkt weiter

Aktuell 97.600 "aktive Corona-Fälle" in Bayern

In den bayerischen Kliniken wurden am Sonntag (Stand 11.05 Uhr) laut dem bundesweiten Intensivregister Divi 743 Corona-Patienten auf Intensivstationen behandelt, 461 wurden invasiv beatmet. Insgesamt waren an den 198 Krankenhausstandorten 258 Covid-spezifische Intensivbetten unbelegt.

Bisher sind laut RKI in Bayern mehr als 1,3 Millionen Menschen an Corona erkrankt. 1,19 Millionen gelten als genesen, 19.392 starben mit oder an Corona. Das RKI meldete zudem rund 97.600 "aktive Fälle", also Menschen, die noch nicht wieder gesund gemeldet sind.