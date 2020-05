Corona-Pandemie: Hygienische Schiebehilfe für Einkaufswägen

Um nicht die Griffe von Einkaufwagen anfassen zu müssen, hat Schlittenbauer Michael Ress aus Schwebheim im Landkreis Schweinfurt eine "hygienische Schiebehilfe" entwickelt. In Supermärkten in Gerolzhofen und Volkach ist damit ein Versuch gelaufen.

Alternative zur Desinfizierung

Viele Supermärkte stellen für ihre Kunden in der Corona-Pandemie Desinfektionsmittel zur Verfügung. Und wer will, kann so den Griff seines Einkaufswagens von allen möglichen Erregern reinigen. Aber da muss es doch eine andere Möglichkeit geben, dachte sich Alexander Bauer, der Großcousin von Schlittenbauer Michael Ress aus Schwebheim. Und dann überlegten die beiden, wie man aus Schlittenkomponenten etwas Nützliches basteln könnte, um Einkaufswägen nicht an ihrem Griff anfassen zu müssen.

Erst die Kerbe macht's

An einem ausrangierten Einkaufswagen für Holzreste probierten sie unterschiedliche Bauteile aus und versuchten diese in den Metallgittern zu verkeilen, aber das funktionierte nicht gleich. In einem nächsten Schritt probierte es Michael Ress mit Einkerben. Wie sich herausstellte, lassen sich breite eingekerbte Schlittenkufen am besten für sein Vorhaben verwenden. In Supermärkten in Gerolzhofen und Volkach ist damit ein Versuch gelaufen. Pro Einkaufswagen werden zwei Schiebehilfen aus Holz benötigt. Die Resonanz sei positiv gewesen, berichtet Ress.

"Gebrauchsmusterschutz" ist bereits angemeldet

Damit ihm niemand seine Idee wegschnappt, hat Michael Ress bereits beim Patentamt "Gebrauchsmusterschutz" angemeldet. 500 Schiebestangen sind mittlerweile gefertigt. Ress verkauft die Schiebehilfen unter anderem in seiner Werkstatt in Schwebheim.

