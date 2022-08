Pandemiefolge: Mehr Schüler können nicht richtig lesen

An vielen Schulen sorgen der massive Lehrkräftemangel und die Wissenslücken, die viele Schülerinnen und Schüler wegen der pandemiebedingten Schulschließungen haben, für einen regelrechten Notstand – kurz vor Beginn des neuen Schuljahres. Wie das Landratsamt Bamberg am Dienstag mitteilte, haben auch viele Schulen in der Region erhöhten Bedarf an individueller Förderung für Kinder und Jugendliche.

Vor Corona: Ein Fünftel der Schüler konnte nicht richtig lesen

Schon vor Corona konnten rund 20 Prozent der Schülerinnen und Schüler nicht richtig lesen. Der häufige Wechsel zwischen Distanz- und Präsenzunterricht und zuletzt massiver Unterrichtsausfall haben diese Situation dramatisch verschärft, heißt es in der Mitteilung. Dabei sei das Lesen die Basis für das Lernen in allen Fächern.

Damit die Kinder und Jugendlichen ihre Wissenslücken schnell aufarbeiten können, halten 42 Prozent der Deutschen den Einsatz von gut ausgebildeten Ehrenamtlichen an den Schulen für die beste Maßnahme. Das ergab eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov für den Verein "Mentor – Die Leselernhelfer Bundesverband e. V." Der Verein hat bundesweit 13.000 Lese-Mentorinnen und -Mentoren, die rund 16.600 Kinder und Jugendliche betreuen.

Das heißt, ein Jahr lang wird ein Kind einmal pro Woche individuell gefördert – ehrenamtlich. "Wir könnten noch viel mehr ehrenamtliche Lesementorinnen und Lesementoren an die Schulen vermitteln, damit sie dort Kinder und Jugendliche unterstützen", so Christian Lorenz, Vorstandsmitglied von "Mentor – Die Leselernhelfer Landkreis Bamberg e.V.“

Politik, Verwaltung und Wirtschaft sollen Projekt unterstützen

Auch ein Jahr nach Öffnung der Schulen sehe man, dass viele Schülerinnen und Schüler keine oder zu wenig Förderung erhielten, so Lorenz weiter. "Es besteht die Gefahr, dass sie keinen Schulabschluss machen können und in ein Leben ohne Berufsausbildung und ohne gesellschaftliche Teilhabe abrutschen."

Um mehr Menschen für das Ehrenamt als Leseförderer zu gewinnen, sieht der Verband weitere Unterstützung der Politik, der Verwaltung und der Wirtschaft als dringend geboten an. Interessierte können sich auf der Website der Bildungsregion Bamberg über die Tätigkeit als ehrenamtlicher Lesementor in Bamberg informieren. Auch in anderen Regionen Oberfrankens gibt es "MENTOR-Vereine", eine Übersicht ist online zu finden.