Corona-Pandemie: Die Sorge vor der dritten Welle

Bis zu sieben Dosen pro Impfstofffläschchen machbar - aber nicht erlaubt

Es macht also durchaus einen Unterschied, wie schnell Deutschland an ausreichend Impfstoff kommt. In dieser Situation versuchen Ärzte, auch noch den letzten Tropfen aus den Fläschchen des Herstellers Biontech zu holen. Denn die Impfstofffläschchen von BionTech enthalten eine größere Menge, als für die zugelassenen sechs Dosen pro Flasche nötig ist. Das ist sinnvoll und üblich. Denn beim Aufziehen der Spritzen geht auch mal ein wenig Impfstoff verloren. Die Überfüllung sei dazu da, die Entnahme der sechs Dosen unterstützen zu können, heißt es vom Hersteller Biontech.

Nun ist es aber so, dass in vielen Fällen mehr als nur ein kleiner Rest - sondern eine komplette weitere Dosis im Fläschchen bleibt. Und diese siebte Dosis darf in Bayern nicht verabreicht werden.

Überfüllung "sichere sechs Dosen" ab

Das bayerische Gesundheitsministerium verweist auf die Produktinformationen des Herstellers - dort sei von sechs Impfdosen die Rede, nicht von sieben pro Fläschchen– genau wie in der Zulassung der europäischen Arzneimittel-Agentur EMA. Die Überfüllung stelle sicher, dass diese Anzahl auch ordnungsgemäß entnommen werden könne, was "die unabdingbare Voraussetzung für die Wirksamkeit der Impfungen" sei.

In deutschen Nachbarländern sehen das die Behörden anders. Die Niederlande etwa nutzen die siebte Dosis grundsätzlich. Für Noortje Swart, die die Impfkampagne der holländischen Krankenhäuser und Pflegeheime betreut, wäre alles andere auch nicht vertretbar. Es gebe aktuell eben nicht genügend Impfstoff - da könne man nicht intakte Reste wegwerfen. Ein Lehrvideo erklärt auch regionalen Gesundheitsbehörden, wie sich sieben Dosen sicher entnehmen lassen. Derzeit arbeiten Swarts Kollegen an einer deutschen Übersetzung – es gebe Interesse aus Nordrhein-Westfalen.

Denn das Bundesland hat als erstes vor Kurzem die siebte Dosis erlaubt. Einige Länder wollen die Entscheidung den Ärzten in den Impfzentren überlassen. Bayern lehnt die Entnahme der siebten Dosis – wie mindestens drei weitere Bundesländer – weiterhin ab.