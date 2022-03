Corona-Pandemie bringt einige Unverpackt-Läden in die Krise

Sie sind angetreten, um Lebensmittel und Artikel des täglichen Bedarfs mit möglichst wenig Verpackungs-Müll zu verkaufen: die Unverpackt-Läden. Doch die Corona-Pandemie hat den Einzelhändlern in der Metropolregion zugesetzt. Das Kaufverhalten hat sich verändert, wie Unverpackt-Läden in Erlangen und Nürnberg feststellen müssen. Nun bangen sie um ihre Existenz.

Unverpackt-Laden in Erlangen verzeichnet starke Einbußen

Nudeln, Reis, Müsli oder auch Mehl und Eier kann man im Unverpackt-Laden "ZeroHero" von Thomas Linhardt in Erlangen kaufen. Der Laden bietet viele Lebensmittel an, die man für den täglichen Bedarf braucht. Auch Haushaltswaren wie Spülbürsten oder Seife sind hier zu haben, alles unverpackt. Die Waren können zum Beispiel in selbst mitgebrachte Glasgefäße abgefüllt werden. Vor der Pandemie lief das Geschäft auch richtig gut, berichtet der Inhaber Thomas Linhardt: "Aktuell sieht es so aus, dass wir dringend Kundschaft brauchen", erzählt er. Denn: Kommen nicht bald mehr Kunden, muss er seinen Laden schließen. Derzeit habe er Umsatzeinbußen von 60 Prozent zu verkraften, das lohne sich auf lange Sicht nicht mehr.

Mehr Kunden vor der Corona-Pandemie

Auch wenn der Laden in Erlangen eine gute Lage direkt an der Hauptstraße hat, kommen weniger Kunden vorbei als noch vor der Pandemie. Warum das so ist, darüber kann Thomas Linhardt nur spekulieren. In den vergangenen zwei Jahren habe sich das Einkaufsverhalten geändert, glaubt er. Viele seien im Homeoffice geblieben, hätten sich zuhause um ihre Kinder gekümmert. Auch die fehlende Präsenzpflicht an den Schulen und in den Hörsälen der Universität Erlangen mache ihm zu schaffen, so Linhardt: "Wir haben halt die Hoffnung, dass es zum Ende der epidemischen Lage wieder besser wird. Die Leute wieder aus dem Homeoffice rauskommen und hier einkaufen."

Bis vor Kurzem war Thomas Linhardt auch im Vorstand des Verbands der Unverpackt-Läden in Deutschland und weiß, dass bundesweit derzeit viele Geschäfte mit Umsatzeinbußen zu kämpfen haben. Paradox sei allerdings, dass es trotzdem nach wie vor viele Neugründungen in Deutschland gebe, sagt Linhardt.

Läden in ganz Mittelfranken betroffen

Auch Denise Fischer hat mit ihrem Unverpackt-Laden "Freivon" in der Nähe des Hans-Sachs-Platz in Nürnberg zu kämpfen. Das Geschäft wurde mitten in der Pandemie 2020 gegründet. Dennoch lief es gar nicht schlecht. Bis zum Juni 2021, dann seien schlagartig weniger Kunden gekommen, sagt sie: "Wir hatten ein richtiges Sommerloch, seitdem haben wir uns nicht mehr erholt, deshalb würde ich sagen, es ist gerade richtig zäh."

Weitere Unverpackt-Läden gibt es in der Metropolregion zum Beispiel in Ansbach, Fürth, Weißenburg und Zirndorf, auch in Nürnberg sind noch zwei weitere am Start. Laut Denise Fischer läuft auch bei einigen anderen in der Region das Geschäft in der Pandemie schlechter. Über die Gründe kann auch sie nur spekulieren, das mache die Situation derzeit auch nicht gerade einfacher, erzählt sie. Sie fühle sich deshalb handlungsunfähig. Ideen, die Situation zu verbessern, haben sie und ihr Team dennoch: "Wir haben einen Onlineshop gebastelt und waren kurz vor der Eröffnung. Wir waren uns dann nicht sicher, ob das überhaupt das Richtige ist." Auch über einen Lieferservice hätte man nachgedacht. Allerdings könne man nicht mit der günstigeren Konkurrenz mithalten und habe auch diese Idee wieder verworfen.

Macht das Einkaufsverhalten der Deutschen den Unterschied?

Von der Idee ihres Unverpackt-Ladens ist Denise Fischer nach wie vor überzeugt. Weniger Verpackungsmüll und viele Produkte, die fair gehandelt und Bio sind, liegen der jungen Geschäftsführerin am Herzen. Auch sei es durch die Unverpackt-Läden möglich, wieder ein Gefühl dafür zu bekommen, wie viel Lebensmittel jeder einzelne tatsächlich benötigt.

Sie glaubt, dass die Probleme, die einige Geschäfte nun haben, auch am Einkaufsverhalten der Deutschen liegt. In Frankreich würden die Menschen mehr Wert auf ihre Lebensmittel legen und auch mit den "klapprigsten Autos" zum Supermarkt fahren. In Deutschland liege der Fokus oft eher auf Statussymbolen wie teure Autos oder Klamotten, sagt sie. Doch die Mission von ihr und Thomas Lindhardt ist klar, sie wollen weiterhin mit ihren Unverpackt-Läden bestehen bleiben und hoffen, dass durch weitere Lockerungen der Corona-Beschränkungen wieder mehr Kunden in ihre Geschäfte und die ihrer Kollegen kommen.