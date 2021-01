vor 4 Minuten

Corona-Pandemie: Arbeitslosenzahl ist in Schwaben gestiegen

Die Zahl der Arbeitslosen ist wie in ganz Bayern im Regierungsbezirk Schwaben zum Ende des Jahres gestiegen, jetzt liegt die Quote bei 3,5 Prozent. 37.859 Menschen waren im Dezember in Schwaben ohne Arbeit.