Corona: Ostbayern-Tourismus verliert fünf Milliarden Euro

Die Corona-Pandemie hat dem Tourismus in Niederbayern und der Oberpfalz ein Minus von rund fünf Milliarden Euro beschert. Das gab die Präsidentin des Tourismusverbandes Ostbayern und Regener Landrätin Rita Röhrl (SPD) am Donnerstag in Landshut bekannt. Dort fand die Jahreshauptversammlung statt.

"Katastrophe für die Branche"

Für die ganze Tourismusbranche seien Corona und der damit verbundene Lockdown eine Katastrophe gewesen, sagte Röhrl. Besonders stark betroffen: Der Städtetourismus. Trauriger Spitzenreiter ist dabei Regensburg mit einem Minus von fast 50 Prozent bei den Übernachtungen. Große Corona-Einbußen gab es auch im niederbayerischen Thermenland.