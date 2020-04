Corona: Ostbayerische Kliniken arbeiten noch im Krisenmodus

Die großen Kliniken und Krankenhäuser in Niederbayern und der Oberpfalz befinden sich noch im Corona-Krisenmodus. Das hat eine BR-Anfrage ergeben. Bei den Barmherzigen Brüdern Klinikum St. Elisabeth Straubing GmbH hat sich laut Pressesprecher Franz Stierstorfer noch nichts verändert, das gehe "nicht von heute auf morgen".

Klinikum Landshut macht Kapazitäten frei

Am Klinikum Landshut ist man laut Geschäftsführer Dr. Philipp Ostwald noch im Krisenmodus - es gelte ja noch der Katastrophenfall - und man handle gemäß der "klaren Ansage der Bayerischen Staatsregierung". Gleichzeitig biete die Stabilität der Pandemiesituation die Möglichkeit, dringliche OPs wie beispielsweise bei Krebs- und Tumorpatienten jetzt wieder durchzuführen. Man sieht seit circa zwei Wochen eine Stabilisierung der Pandemiesituation und fängt deshalb an, Kapazitäten frei zu machen. Intensivbetten sind aber noch keine freigegeben worden. Ein großes Problem sei derzeit, dass Patienten mit nicht-coronabedingten Gesundheitsproblemen gar nicht oder viel zu spät in die Notaufnahmen kommen.

Am Klinikum Landshut gab keine Kurzarbeit - im Gegenteil. Finanzielle Ausfälle werden durch den Rettungsschirm der Staatsregierung kompensiert, so der Geschäftsführer. Man habe sich seit Beginn der Pandemie "komplett auf Corona eingestellt" und die Intensivbetten verdoppelt. Viele - auch Langzeitbeatmete - konnten geheilt werden.

In der Lakumed Klinik Landshut Achdorf sind laut Maria Klaus von der Pressestelle die Corona-Patientenzahlen seit zwei bis drei Wochen rückläufig. Die Allgemeinverfügung der Bayerischen Staatsregierung gelte aber noch bis einschließlich 15. Mai, erst danach seien Lockerungen möglich. Notfälle und schlimme Fälle wie Tumorpatienten seien immer behandelt worden.

Vorbereitungen für Normalbetrieb laufen

Laut Pressesprecher Jürgen Stern von den Donau-Isar-Kliniken Deggendorf, Dingolfing und Landau laufen die Vorbereitungen für den Normalbetrieb, man sei in der "Vorbereitungsphase", die frühestens kommende Woche, spätestens am 11. Mai abgeschlossen sei, so zumindest der derzeitige Planungsstand.

Stationen für Corona-Patienten freigehalten

Das Universitätsklinikum in Regensburg (UKR) strebt eine schrittweise Rückkehr zum Normalbetrieb im Mai an. Wie Klinik-Sprecherin Isolde Schäfer mitteilt, soll der stationäre Bereich in kleinen Schritten wieder erweitert werden, um die Kapazitäten wieder besser auszulasten und trotzdem rasch auf mögliche Änderungen bei Covid-19-Patienten reagieren zu können. Dann sollen auch einzelne Ambulanzen wieder für Patienten geöffnet werden können.

An der Zahl seiner Intensivbetten werde das UKR nichts verändern. Es wird nach wie vor eine ganze Intensivstation für die Versorgung von Corona-Patienten freigehalten, ebenso eine Allgemeinstation. Bisher war Kurzarbeit für UKR-Mitarbeiter nicht erforderlich. Mitarbeiter aus Bereichen mit weniger Auslastung werden in Bereichen, die infolge der Corona-Pandemie ein höheres Arbeitsaufkommen verzeichnen, eingesetzt. Finanzielle Folgen der Corona-Krise seien zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abschätzbar.

Verschobene Operationen werden langsam wieder geplant

Am Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Regensburg werden verschobene Operationen und Eingriffe jetzt "langsam nach und nach geplant", so Sprecherin Julia Gergovich. Das sei wichtig, damit Patienten nicht zu Notfallpatienten würden. Kapazitäten für einen erneuten Anstieg von Covid-19-Patienten werden dennoch weiter freigehalten.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) strebt eine schrittweise Rückkehr zum Normalbetrieb in den Krankenhäusern an. Die Entwicklung bei den Coronavirus-Neuinfektionen lasse es zu, ab Mai einen Teil der Krankenhauskapazitäten auch wieder für planbare Operationen zu nutzen, heißt es in Empfehlungen Spahns an die Landesgesundheitsminister, die am Dienstag veröffentlicht wurden.