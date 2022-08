Omikron-Impfung: Warten auf die Stiko-Empfehlung

Noch in dieser Woche könnte die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) mit den Präparaten von Biontech/Pfizer und Moderna die ersten beiden Omikron-Impfstoffe zulassen. Wenn die EMA grünes Licht gibt, könnte der Impfstoff ab dem 5. September von Apotheken und Arztpraxen im Großhandel bestellt werden. Doch aktuell ist noch gar nicht klar, wer sich impfen lassen kann.

Für den bayerischen Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) ein unglücklicher Zustand. Im BR-Interview machte er deutlich, dass er sich schon früher eine klare Aussage der Stiko gewünscht hätte. Holetschek rechnet nun für kommende Woche mit einer neuen Impfempfehlung. Wichtig sei dabei nun vor allem, dass diese eindeutig ist.

"Wir fahren ja jetzt Kampagnen, wir sind draußen, wir haben große Feste und viele Veranstaltungen. Deswegen ist es wichtig, sich jetzt impfen zu lassen. Aber dazu brauchen die Menschen eine verlässliche Ansage und Kommunikation." Klaus Holetschek, bayerischer Gesundheitsminister

Die aktuelle Impfempfehlung der Stiko

Nach der derzeitigen Empfehlung der Ständigen Impfkommission vom 18. August – damals noch für den Corona-Impfstoff für die Corona-Ursprungsvariante – kommen für eine vierte Impfung Personen ab 60 Jahren in Frage. Zudem alle Personen ab fünf Jahren, die eine Grunderkrankung haben. Für alle anderen Menschen empfiehlt die Stiko derzeit keine zweite Booster-Impfung.

Zudem soll ein Mindestabstand von sechs Monaten zum letzten "immunologischen Ereignis" (vorangegangene Infektion oder Impfung) eingehalten werden. Für Personen unter 60 Jahren ohne Grunderkrankung, die bereits drei immunologische Ereignisse (davon mindestens 1 Impfstoffdosis) hatten, empfiehlt die Stiko vorerst keine weitere Auffrischimpfung.

Gleiches gilt für Personen, die bereits vier immunologische Ereignisse hatten, zum Beispiel drei Impfungen und eine Corona-Infektion. Auch für diese Personengruppe empfiehlt die Stiko derzeit keine erneute Booster-Impfung.

Empfehlung für Booster mit neuen Omikron-Impfstoffen?

Experten rechnen nicht damit, dass die Stiko ihre Empfehlungen grundlegend ändern wird. Carsten Watzl, Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Immunologie, hält eine Empfehlung für einen zweiten Booster mit den neuen Omikron-Impfstoffen nur für bestimmte Gruppen für wahrscheinlich:

"Ich wäre sehr überrascht, wenn die Stiko sagen würde, dass sich alle Erwachsenen nochmal impfen lassen sollen." Immunologe Carsten Watzl

Zudem hält Watzl die sechs Monate Wartezeit nach einer vorangegangenen Corona-Impfung oder Infektion für sinnvoll und glaubt, dass diese in der neuen Stiko-Empfehlung bestehen bleiben. Denn ein weiterer Booster nach zu kurzer Zeit bringe keinen Zusatznutzen, so Watzl.

Wann und wo kann ich mich impfen lassen?

Sollten die Omikron-Impfstoffe von Biontech/Pfizer und Moderna ihre Zulassung erhalten und ab dem 5. September bestellbar sein, rechnet der bayerische Gesundheitsminister Holetschek mit einem Start der Impfungen bereits ein paar Tage später. "Dann sollte der Impfstoff verfügbar sein in den Arztpraxen und in den Impfzentren", so der Minister.

Wer sich impfen lassen möchte, kann dies sowohl bei seinem Hausarzt als auch in einem der bayerischen Impfzentren tun. In den Impfzentren kann man dafür nach wie vor einen Termin über das Portal BayIMCO vereinbaren. Vielerorts könne man aber auch einfach ohne Termin ins Impfzentrum gehen oder telefonisch einen kurzfristigen Termin vereinbaren, so Klaus Holetschek.

Reicht der Impfstoff?

In den ersten Impfkampagnen gab es immer wieder Engpässe beim Impfstoff. Das soll dieses Mal anders sein. Laut Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) sollen in den ersten beiden Wochen ab dem 5. September rund 14 Millionen Impfdosen der Präparate von Biontech/Pfizer und Moderna kommen.

Zudem wollen die beiden Unternehmen bereits in wenigen Wochen weitere, speziell auf die Omikron-Varianten BA.4 und BA.5 abgestimmte Impfstoffe in Europa zulassen. Auch von diesen Impfstoffen will Bundesgesundheitsminister Lauterbach dann noch eine größere Menge bestellen.