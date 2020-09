Zwei bayerische Landkreise reißen Corona-Obergrenze

Drastische Maßnahmen im Landkreis Dingolfing-Landau

Im Landkreis Dingolfing-Landau gehen viele der neuen Fälle auf einen Logistikdienstleister bei BMW zurück. Bei einer Reihentestung wurden knapp 40 Mitarbeiter positiv auf das Virus getestet.

Bereits am Donnerstag wurde deshalb wegen der Überschreitung des Warnwerts vom Landratsamt eine Allgemeinverfügung erlassen. Die Maßnahmen gelten seit Freitag, voraussichtlich bis zum 2. Oktober. Im öffentlichen Raum dürfen sich demnach im Landkreis nur noch fünf Personen treffen - das gilt auch für die Gastronomie und Treffen im privaten Rahmen. Die Teilnehmerzahl bei Veranstaltungen die in Gebäuden stattfinden ist auf 25 Personen und im Freien auf 50 reduziert. Speisen und Getränke dürfen in Gastronomien zwischen 23 und 6 Uhr nicht mehr verkauft werden.

Angehörige in Krankenhäusern oder Altenheimen dürfen täglich nur noch von einer Person aus dem eigenen Haushalt besucht werden. An allen Schulen – außer an Grundschulen und der Grundstufe der Förderschule – gilt auf dem gesamten Schulgelände eine Maskenpflicht, auch während des Unterrichts.

Für Reiserückkehrer endet die Pflicht zur häuslichen Quarantäne erst, wenn dem Landratsamt Dingolfing-Landau ein zweiter negativer Covid-19-Testbefund vorliegt, der zwischen dem fünften und siebten Tag nach der Einreise erfolgt ist.

Sportveranstaltungen bei Bad Königshofen abgesagt

Auch im Landkreis Rhön-Grabfeld wurden bereits in den vergangenen Tagen Maßnahmen gegen die hohen Fallzahlen ergriffen. So hat das Landratsamt etwa alle geplanten Sportveranstaltungen im Gebiet des Altlandkreises Bad Königshofen, die an diesem Wochenende statt finden sollten verboten. Vereine wurden gebeten, auf Auswärtsspiele zu verzichten.

Bad Königshofen war die erste Stadt in Bayern, die in der vergangenen Woche wegen Corona alle Schulen geschlossen hatte. Geplant war, dass ab dem kommenden Montag der Unterricht weiterlaufen sollte. Auch die Kitas sollten dann wieder öffnen.

Über 300 Neuinfektionen in Bayern

Die bayerischen Gesundheitsämter melden von Freitag auf Samstag 380 Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Veröffentlicht werden die Zahlen durch das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit in Erlangen (Stand: 26.9.20; 8 Uhr).

Seit Beginn der Pandemie haben sich in Bayern 67.015 Menschen mit dem Sars-Cov2-Virus infiziert. Die Zahl der Todesfälle hat sich im Freistaat seit gestern nicht erhöht und liegt bei 2.655. Bei der Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner weist Bayern einen Wert von 17,41 auf. Am höchsten ist dieser Wert in Oberbayern mit 22,88, am niedrigsten in Oberfranken mit 11,05.

Landkreise fordern bundesweiten "Besucher-Deckel"

Deutschlandweit fordern die Landkreise derweil die Festlegung einer Obergrenze für Privatfeiern von weniger als 50 Teilnehmern. Die Forderung steht insbesondere am kommenden Dienstag beim Corona-Gipfel von Bund und Ländern zur Debatte.

Der gegenwärtige Flickenteppich irritiere die Menschen, sagte Landkreistags-Präsident Reinhard Sager (CDU) der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Samstag). Deshalb brauche es zumindest einige einheitliche Regeln. Sager erklärte, allen voran halte er "eine klare Obergrenze für private Feiern für dringend notwendig, ob sie nun in München oder Flensburg stattfinden". Ab 50 Teilnehmern werde es logistisch extrem schwierig, Kontakte nachzuverfolgen, wenn ein Covid-19-Positiver unter der Gesellschaft gewesen sei.